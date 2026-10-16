¿Quién es Casper de la Banda de El Mudo? El historial delictivo que le atribuye la Policía

San Pedro Sula, Honduras. Al centro penal de El Progreso, Yoro, fue enviado José Mauricio Interiano Perdomo (de 35 años), conocido con el alias de Casper y señalado como uno de los presuntos cabecillas de la banda de El Mudo, estructura que se dedica, según la Policía, al robo de viviendas, asaltos a mano armada y asesinatos en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La captura de Interiano Perdomo fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) durante un operativo de vigilancia y seguimiento realizado la mañana del jueves 15 de octubre en la colonia Montefresco, de San Pedro Sula. Junto a él fue requerido Grabiel Edgardo Escobar Paz (de 22 años), conocido con el alias de Yan y originario del departamento de Santa Bárbara. Según la Policía, a Escobar Paz los agentes le daban seguimiento desde hacía varios meses, luego de que víctimas de asaltos lo identificaran mediante retratos hablados.

Ambos hombres, vinculados a la banda de El Mudo, fueron presentados ante los juzgados sampedranos a su audiencia de declaración de imputado. El juez que conoció la causa les impuso la medida cautelar de detención judicial y ordenó su traslado al centro penal de El Progreso . La audiencia inicial quedó programada para el martes 20 de octubre a las 9:00 am. De acuerdo con el reporte de la Daet, los dos individuos fueron arrestados en flagrancia tras trabajos de seguimiento e inteligencia realizados por los agentes policiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La información proporcionada por la Daet señala que durante el procedimiento les decomisaron dinero en efectivo que presuntamente correspondería al pago de extorsiones, dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, dos radios portátiles de comunicación de color negro y tres teléfonos celulares. Asimismo, los agentes aseguraron una camioneta gris que no portaba placas de identificación. Según las investigaciones policiales, el vehículo era utilizado por los sospechosos para desplazarse y presuntamente cometer asaltos y robos en distintos sectores de San Pedro Sula.

Vinculación con muertes múltiples

Las autoridades señalaron que alias Casper registra varias detenciones anteriores por diferentes delitos. Según el historial policial divulgado, fue arrestado en 2016 por supuesta violación, robo y actos de lujuria. Posteriormente, el 8 de marzo de 2019, fue detenido por allanamiento de morada y tentativa de robo. El 20 de octubre de ese mismo año volvió a ser arrestado, esta vez por el delito de robo.