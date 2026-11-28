A lo largo de su trayectoria, el portugués ha demostrado que no es un entrenador que se esconda cuando las circunstancias se complican. Desde sus primeros éxitos en el fútbol europeo hasta sus etapas en clubes de máxima exigencia, Mourinho ha mantenido una relación particular con la presión. Sus respuestas a los periodistas, sus protestas durante los partidos y sus enfrentamientos con figuras del fútbol han contribuido a construir una imagen pública de hombre competitivo, exigente y, en ocasiones, provocador.