El primer tanto llegó al minuto 22, en una acción que comenzó con un error en la salida del Madrid. Toni Martínez aprovechó la situación para superar a Thibaut Courtois y generar una jugada que terminó con Mariano Díaz enviando el balón al fondo de la portería. El delantero, con pasado madridista, no ocultó su participación en la celebración y el Alavés tomó una ventaja que comenzó a generar nerviosismo en el Bernabéu.