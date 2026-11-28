Las imágenes del batacazo que sufrió de forma increíble Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
El Real Madrid vivió una tarde para el olvido este sábado 28 de noviembre, después de sufrir una inesperada derrota por 1-2 frente al Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, en un resultado que sacudió la jornada 14 de LaLiga española.
La derrota representó un duro golpe para las aspiraciones del equipo blanco, que llegaba con la intención de mantener su presión en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, el Alavés dio la sorpresa, aprovechó sus oportunidades y consiguió una victoria de enorme valor en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.
Previo al pitazo inicial, Mbappé recibió el premio del mejor jugador del mes de octubre de la Liga de España.
El primer tanto llegó al minuto 22, en una acción que comenzó con un error en la salida del Madrid. Toni Martínez aprovechó la situación para superar a Thibaut Courtois y generar una jugada que terminó con Mariano Díaz enviando el balón al fondo de la portería. El delantero, con pasado madridista, no ocultó su participación en la celebración y el Alavés tomó una ventaja que comenzó a generar nerviosismo en el Bernabéu.
Mourinho no podía creer como Alavés se ponía en ventaja.
Dean Huijsen cometió terrible error y es señalado como el culpable en la caída del Real Madrid.
Al minuto 61, Ángel Pérez amplió la diferencia para el Alavés después de una asistencia de Mariano Díaz, que volvió a ser protagonista en una de las acciones determinantes del encuentro. El 0-2 encendió las alarmas en el Real Madrid y dejó al equipo local contra las cuerdas.
Pero el resultado no fue el único motivo de preocupación para el Real Madrid. José Mourinho protagonizó uno de los momentos más tensos del encuentro al mostrar su enfado con el arbitraje de César Soto Grado, a quien reclamó de manera airada durante la primera mitad.
El entrenador portugués no ocultó su frustración por algunas decisiones del colegiado y tuvo que ser contenido por integrantes de su cuerpo técnico y futbolistas del conjunto blanco. Incluso jugadores como Antonio Rüdiger y Éder Militão intervinieron para intentar calmarlo y evitar que la situación terminara con consecuencias mayores.
Las protestas provocaron que Mourinho recibiera una tarjeta amarilla antes del descanso. Sin embargo, la amonestación no impidió que continuara mostrando su inconformidad, en una escena que reflejó el nerviosismo que se había apoderado del banquillo madridista.
Jugadores del Real Madrid se mostraron molestos por algunas decisiones del árbitro.
Mariano Díaz, seleccionado de República Dominicana, jugó en su momento en Real Madrid. El atacante le pidió al Bernabéu tras uno de los goles.
La tensión aumentó a medida que el partido avanzaba y el Real Madrid no conseguía encontrar el camino hacia el empate. La derrota, las decisiones arbitrales y la presión por evitar otro tropiezo terminaron convirtiendo el cierre del encuentro en un escenario de máxima tensión para el técnico portugués.
Mbappé anotó el descuento a favor del Real Madrid.
Se esucharon algunos silbidos de madridistas para Vinicius por su flojo partido.
Si el resultado ya era preocupante para el Real Madrid, la expulsión de Jude Bellingham terminó de complicar el panorama. El mediocampista inglés vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 88, después de una de las jugadas más polémicas del encuentro.
La acción se produjo dentro del área del Alavés, cuando el árbitro inicialmente señaló un penalti favorable al equipo blanco tras una caída de Bellingham. Sin embargo, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, Soto Grado cambió su decisión y anuló la pena máxima.
El colegiado consideró que no correspondía señalar el penalti y terminó amonestando al futbolista inglés por simular la infracción. Como ya había recibido una tarjeta amarilla durante el partido, Bellingham fue expulsado y dejó al Real Madrid con diez jugadores en los últimos minutos.
Bellingham se fue decepcionado tras salir expulsado.
La derrota ante el Alavés supone mucho más que tres puntos perdidos para el Real Madrid. El equipo blanco vio interrumpida su racha de victorias, dejó escapar una oportunidad de mantenerse más cerca del liderato y terminó el encuentro con su entrenador amonestado y una de sus principales figuras expulsada.
Alavés se ha burlado del Real Madrid en sus redes sociales.