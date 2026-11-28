A diferencia de las adaptaciones tradicionales de "El jorobado de Notre-Dame", cuya historia se desarrolla en la Edad Media, esta producción traslada la acción a 1830, durante el reinado de Carlos X y en un periodo de agitación política previo a la Revolución de Julio. París también enfrenta una epidemia de cólera, mientras crecen las tensiones sociales y las amenazas contra la estabilidad de la ciudad.