Tras conocerse la noticia, WWE expresó sus condolencias a la familia del luchador, en particular a su esposa, Paige, quien está embarazada, y a su hija. También surgieron mensajes de despedida de compañeros y figuras de la lucha libre. Entre ellos destacó el de Rhea Ripley, compatriota y colega del australiano, quien compartió una fotografía junto a él con el mensaje: "Te amo, hermano. Estoy destrozada". La compañía también le rindió homenaje durante un evento en vivo celebrado en Athens, Georgia, donde se realizó el tradicional toque de diez campanadas, una ceremonia utilizada para recordar a figuras fallecidas de este deporte. El luchador Kevin Owens se sumó a los tributos y recordó el compromiso de Haley con su familia. Su muerte deja de luto a sus seguidores y a una comunidad deportiva que hoy despide a uno de sus representantes australianos más reconocidos.