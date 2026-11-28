El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras confirmarse la muerte del australiano Jermaine Haley, conocido internacionalmente como Bronson Reed. El deportista falleció el viernes 27 de noviembre de 2026, a los 38 años, según informó World Wrestling Entertainment (WWE), compañía en la que alcanzó reconocimiento internacional.
La organización anunció su fallecimiento mediante un comunicado en el que señaló que se produjo por complicaciones médicas, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias ni precisó la causa. “Jermaine fue una figura imponente en WWE, pero, más importante aún, fue una persona extraordinaria, un hombre de familia dedicado y un compañero muy querido”, expresó la empresa al recordarlo.
La noticia llegó pocas semanas después de su última aparición en el evento "Crown Jewel", celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Durante la jornada, Reed intervino en el combate por los campeonatos mundiales de parejas entre The Vision, integrado por Bron Breakker y Austin Theory, y los equipos de Penta y Je'Von Evans.
En medio del enfrentamiento, el luchador Oba Femi lo lanzó desde la plataforma de entrada hacia unas mesas instaladas fuera del cuadrilátero. De acuerdo con reportes de medios especializados, el impacto le habría provocado varias fracturas de costillas y una laceración renal, lesiones que requirieron hospitalización y una intervención quirúrgica en Arabia Saudita. WWE no confirmó oficialmente esos diagnósticos.
El 18 de noviembre, Haley regresó a Estados Unidos para continuar con su recuperación. Su fallecimiento ocurrió pocos días después, aunque la compañía no ha establecido una relación entre el accidente de "Crown Jewel" y las complicaciones médicas que provocaron su muerte. Antes de ese episodio, el australiano también había permanecido fuera de acción por una lesión en el tríceps sufrida en febrero de 2026, de la que regresó en septiembre.
Nacido en Adelaide, Australia, Jermaine Haley inició su trayectoria en la lucha libre profesional en 2007. Antes de incorporarse a WWE, compitió en circuitos independientes y organizaciones internacionales, entre ellas Pro Wrestling NOAH, en Japón. Su llegada a la compañía estadounidense se produjo en 2019, cuando comenzó a participar en NXT.
Su potencia física y capacidad para combinar fuerza con agilidad lo convirtieron en una figura destacada de esa división. En 2020 conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT tras derrotar a Johnny Gargano. Aunque WWE lo dejó fuera de su plantilla en 2021, continuó compitiendo en otras promociones y regresó a la empresa en 2022.
Entre sus reconocimientos también figura la victoria en el André the Giant Memorial Battle Royal de 2024, una competencia anual vinculada a las actividades de WrestleMania. En mayo de 2025 volvió a ganar protagonismo al integrarse a la facción encabezada por Seth Rollins, junto a Bron Breakker y Paul Heyman, dentro de una agrupación que posteriormente se conoció como The Vision.
Uno de los sellos más reconocibles de su repertorio era "El Tsunami", un movimiento en el que saltaba desde la tercera cuerda para caer con fuerza sobre su oponente. Con una estatura aproximada de 1.83 metros y un peso cercano a los 150 kilogramos, Reed construyó una identidad dentro del cuadrilátero que combinaba su imponente presencia con desplazamientos y maniobras de gran movilidad.
Tras conocerse la noticia, WWE expresó sus condolencias a la familia del luchador, en particular a su esposa, Paige, quien está embarazada, y a su hija. También surgieron mensajes de despedida de compañeros y figuras de la lucha libre. Entre ellos destacó el de Rhea Ripley, compatriota y colega del australiano, quien compartió una fotografía junto a él con el mensaje: "Te amo, hermano. Estoy destrozada". La compañía también le rindió homenaje durante un evento en vivo celebrado en Athens, Georgia, donde se realizó el tradicional toque de diez campanadas, una ceremonia utilizada para recordar a figuras fallecidas de este deporte. El luchador Kevin Owens se sumó a los tributos y recordó el compromiso de Haley con su familia. Su muerte deja de luto a sus seguidores y a una comunidad deportiva que hoy despide a uno de sus representantes australianos más reconocidos.