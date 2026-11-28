Alberto Ravagnani, un creador de contenido italiano de 32 años, ha generado revuelo en las redes sociales tras revelar los motivos personales que lo llevaron a abandonar el sacerdocio.
Después de dejar los hábitos religiosos, el joven encontró un nuevo camino en la televisión, donde actualmente participa en el concurso de baile "Ballando con le stelle" (Bailando con las estrellas), de la cadena pública RAI.
La historia de Ravagnani ha despertado curiosidad porque durante varios años dedicó su vida al ministerio religioso. Ingresó al seminario cuando tenía apenas 17 años y recibió la ordenación sacerdotal en 2018. Posteriormente, ejerció como vicario parroquial en la iglesia de San Gottardo al Corso, en la ciudad de Milán.
Su popularidad comenzó a crecer durante los confinamientos por la pandemia de covid-19, cuando utilizó las redes sociales para compartir mensajes religiosos y acercarse a los jóvenes.
Con el paso del tiempo, también incorporó rutinas de entrenamiento físico y colaboraciones comerciales con diferentes marcas.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2026 anunció a través de Instagram que había decidido abandonar definitivamente el ministerio sacerdotal. Entre las razones que expuso estaba la dificultad de continuar con el compromiso del celibato, una decisión que, según explicó, le generaba conflictos personales.
"Amo a Dios, pero no puedo vivir sin sexo", expresó en entrevistas posteriores, al referirse a una de las razones que influyeron en su decisión.
El exsacerdote también calificó su anterior situación como una "hipocresía insostenible", al explicar las contradicciones que experimentaba entre sus deseos personales y las exigencias de la vida religiosa.
Pese a dejar de celebrar misas y abandonar sus responsabilidades dentro de la Iglesia, Ravagnani aseguró que su vínculo personal con Dios y su fe siguen siendo importantes en su vida.
Después de tomar esta decisión, viajó por Asia y publicó el libro "La scelta" (La decisión), en el que relata su transformación personal y las razones que lo llevaron a comenzar una nueva etapa.
Su incursión en la televisión también ha marcado este cambio.
Primero participó como panelista en el espacio "La vita in diretta" y posteriormente se incorporó a "Ballando con le stelle", donde ahora muestra una faceta completamente diferente: la de bailarín.