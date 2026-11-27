Un violento asalto armado conmocionó la mañana de este viernes 27 de noviembre en la Costa Verde, Perú, luego de que un grupo de delincuentes interceptara una camioneta en la que se transportaba una pareja y abriera fuego contra el vehículo para despojar a sus ocupantes de varias pertenencias.
El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas. En los videos se observa cómo varios sujetos, que se movilizaban en diferentes automóviles, coordinaron una maniobra para bloquear el paso de una Jeep Grand Cherokee negra.
Una vez que detuvieron la camioneta, los atacantes descendieron de sus vehículos con el rostro cubierto y portando armas de largo alcance. Sin dar oportunidad de reacción a los ocupantes, comenzaron a disparar y rodearon la unidad para obligarlos a entregar sus pertenencias.
Los delincuentes también golpearon la carrocería e intentaron forzar las puertas y ventanas para ingresar al automotor. Durante el asalto, los disparos impactaron principalmente en el parabrisas y en el sector del copiloto.
De acuerdo con reportes de medios locales, durante el atraco se escucharon más de 30 disparos, lo que generó momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona.
En medio del ataque, los asaltantes consiguieron abrir la camioneta y sustrajeron varios objetos que se encontraban en su interior. Entre lo robado se identificaron una maleta pequeña tipo carry-on, un bolso de color beige y otros paquetes ubicados en la parte posterior del vehículo.
Las grabaciones también muestran que los delincuentes no concentraron su atención únicamente en la Jeep. Otro automóvil que circulaba delante de la camioneta fue interceptado por los atacantes, quienes sometieron al conductor y lo mantuvieron bajo control durante el desarrollo del asalto.
En uno de los momentos más violentos, uno de los ocupantes de la camioneta fue sacado por la fuerza y quedó tendido sobre el pavimento, mientras los delincuentes revisaban el interior de la unidad y retiraban los objetos de valor.
Tras cometer el robo, los responsables abandonaron el lugar. Los dos ocupantes de la Jeep, quienes resultaron heridos, lograron retirarse de la escena y posteriormente fueron localizados en un centro asistencial.
El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que las personas heridas fueron identificadas como Mari Miranda, de 35 años, y Vijay Pagrani, de 29, este último de nacionalidad extranjera. Ambos recibieron atención médica en la clínica San Judas Tadeo, ubicada en el distrito de San Miguel.
Según las primeras declaraciones proporcionadas por las víctimas a las autoridades, la pareja se dirigía al aeropuerto cuando fue interceptada. Transportaban joyas que tenían como destino el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que la Policía considera que ese cargamento pudo ser el objetivo principal de los asaltantes.
“La información que inicialmente están brindando, todavía está en verificación, es que se dirigían al aeropuerto y que les habrían asaltado sus joyas”, manifestó Benavides durante una entrevista con medios de comunicación. El oficial agregó que todavía no se contaba con una valoración económica de los artículos robados.
Por otra parte, las autoridades continúan investigando el contenido de los equipajes que aparecen en los videos. Durante la cobertura de ATV Noticias se mencionó una maleta verde y otros paquetes cuyo contenido no había sido establecido por los agentes policiales.
La Policía Nacional del Perú busca determinar si entre los objetos sustraídos había joyas, oro, prendas de vestir u otros artículos de valor. Asimismo, las investigaciones deberán establecer cuánto representa económicamente el botín y si los atacantes conocían previamente los movimientos de la pareja o tenían información sobre la mercancía que transportaban.
Los investigadores también trabajan en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de la ruta que utilizaron para ejecutar el atraco. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para establecer cómo se organizaron los delincuentes, cuántos participaron en el operativo y qué recorrido siguieron después de perpetrar el robo.