Ingvar Jónsson, exportero de la selección de Islandia, falleció a los 37 años, dejando una profunda tristeza entre sus familiares, compañeros y aficionados. Su historia estuvo marcada por títulos, fútbol internacional y una lucha contra el cáncer.
Nacido el 18 de octubre de 1989 en Keflavík, Islandia, Jónsson comenzó su camino futbolístico en Njarðvík, club donde dio sus primeros pasos como profesional en 2006.
El guardameta disputó ocho partidos con la selección absoluta de Islandia y también defendió los colores nacionales en las categorías sub-19 y sub-21.
Jónsson integró la convocatoria islandesa que sorprendió al mundo en Francia 2016, cuando eliminó a Inglaterra por 2-1 en los octavos de final y avanzó hasta los cuartos de final. Aunque no disputó minutos, formó parte de aquella generación histórica.
En 2014 conquistó el primer campeonato de liga en la historia del Stjarnan. Su rendimiento también le permitió recibir el reconocimiento como mejor jugador de la máxima categoría islandesa ese año.
Jónsson jugó en Noruega con Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, además de tener una experiencia en Dinamarca con Viborg. Su talento lo llevó a competir fuera de su país antes de regresar a Islandia.
En enero de 2020 se incorporó al Víkingur Reykjavík, equipo con el que conquistó cuatro campeonatos de liga y tres copas nacionales. Fue una de las etapas más exitosas de su trayectoria.
La noticia más difícil llegó en mayo de 2026, cuando fue diagnosticado con cáncer maligno. A partir de ese momento comenzó un tratamiento de quimioterapia, mientras su carrera profesional llegaba a su final.
Tras conocer su diagnóstico, Jónsson tuvo que abandonar la actividad profesional en mayo de 2026. El hombre que durante años defendió porterías comenzó entonces una batalla personal lejos de las canchas.
A finales de octubre de 2026, pese a estar apartado de las canchas por su enfermedad, pudo acompañar a sus compañeros en la celebración del campeonato de liga. Una de sus últimas imágenes públicas junto al equipo.
Ingvar Jónsson falleció el miércoles 25 de noviembre de 2026, a los 37 años, después de enfrentar el cáncer. Su club confirmó que murió rodeado de sus seres queridos.
Más allá de su trayectoria deportiva, el exportero deja a su esposa, Íris Guðmundsdóttir, y a sus tres hijos: Kristín, Elvar y Viðar. Su familia enfrenta ahora una dolorosa despedida.
Su fallecimiento provocó mensajes de condolencia del Víkingur Reykjavík, la Federación Islandesa de Fútbol y la UEFA, que expresaron su solidaridad con familiares, amigos y antiguos compañeros.