Aquella actitud también generó tensiones con integrantes del elenco. Holly Robinson Peete recordó la frustración que le provocaba trabajar con alguien que parecía menospreciar una producción que para ella representaba una oportunidad importante. «Es difícil ir a trabajar todos los días con alguien que está meando encima del proyecto», expresó, aunque también reconoció que detrás de esa conducta había un intérprete inconforme con el rumbo de su carrera. "Tiene un gran corazón, pero estaba frustrado. Odiaba la idea de estar en una lonchera o en la pared de una adolescente", recordó. El propio Depp había cuestionado la premisa de la serie en una entrevista de 1990: "No estoy de acuerdo con la idea de policías en preparatorias. Moralmente no estoy de acuerdo. Creo que es un poco injusto; creo que raya en el fascismo".