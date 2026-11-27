Johnny Depp vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por los episodios personales y profesionales que recoge una nueva biografía sobre su vida. "The Many Faces of Johnny Depp", escrita por el periodista Mark Seal y publicada el 24 de noviembre de 2026 por Gallery Books, reconstruye la trayectoria de una de las figuras más reconocidas y polémicas de Hollywood, desde sus primeros pasos en la actuación hasta las controversias que han marcado su imagen pública.
Para elaborar el retrato, Seal no consiguió entrevistar directamente al protagonista. En su lugar, reunió declaraciones que el actor ofreció durante distintas etapas de su carrera, documentos judiciales y testimonios de cerca de un centenar de personas que coincidieron con él. El resultado es una investigación que explora tanto sus decisiones artísticas como los conflictos que trascendieron los escenarios y las cámaras. La publicación recibió comentarios favorables de medios especializados como "Kirkus Reviews" y "Library Journal", que destacaron su amplitud y labor documental.
Uno de los capítulos más llamativos aborda la relación de Depp con "21 Jump Street", la serie que lo convirtió en un ídolo juvenil al interpretar al oficial Tom Hanson. Aunque el programa impulsó su popularidad, el actor se sentía incómodo con la imagen que proyectaba y, según el libro, protagonizó comportamientos inusuales para intentar liberarse de su contrato: llegó a presentarse en el set vestido como Mahatma Gandhi, prendió fuego a su ropa interior para protestar por las condiciones de su tráiler y utilizó una curita en el rostro para alterar su apariencia ante las cámaras.
Aquella actitud también generó tensiones con integrantes del elenco. Holly Robinson Peete recordó la frustración que le provocaba trabajar con alguien que parecía menospreciar una producción que para ella representaba una oportunidad importante. «Es difícil ir a trabajar todos los días con alguien que está meando encima del proyecto», expresó, aunque también reconoció que detrás de esa conducta había un intérprete inconforme con el rumbo de su carrera. "Tiene un gran corazón, pero estaba frustrado. Odiaba la idea de estar en una lonchera o en la pared de una adolescente", recordó. El propio Depp había cuestionado la premisa de la serie en una entrevista de 1990: "No estoy de acuerdo con la idea de policías en preparatorias. Moralmente no estoy de acuerdo. Creo que es un poco injusto; creo que raya en el fascismo".
El libro también recupera episodios conflictivos de aquellos años, entre ellos una detención en Vancouver después de un altercado con un guardia de seguridad durante una fiesta en un hotel. Mientras tanto, su salario en "21 Jump Street" pasó de 6,000 dólares por capítulo en la primera temporada a 45,000 en la tercera. Seal relata que Depp incluso llegó a ofrecerse a trabajar gratis con tal de abandonar la producción, una muestra de la distancia que sentía entre su creciente fama y sus aspiraciones artísticas.
Otro episodio destacado gira alrededor del capitán Jack Sparrow, personaje que transformó la carrera de Depp en "Pirates of the Caribbean". Según Seal, el actor desarrolló parte de su interpretación mientras estaba en un sauna y apostó por una caracterización que no convenció inicialmente a algunos ejecutivos de Disney. Las dudas llegaron al punto de que se preguntaron si estaba "increíblemente borracho" o si había decidido representar al pirata como un personaje gay. Depp respondió con ironía: "Lo siento, ¿no sabían que todos mis personajes son gay?". Michael Eisner, entonces director ejecutivo de Disney, también habría cuestionado la manera de hablar del personaje, pero el actor mantuvo su propuesta. La apuesta terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su filmografía: la franquicia superó los 4,500 millones de dólares en recaudación mundial.
La biografía tampoco deja fuera su relación con la modelo británica Kate Moss, con quien mantuvo un romance entre 1994 y 1998. Seal recuerda el incidente ocurrido en septiembre de 1994, cuando Depp fue detenido después de que una habitación del Mark Hotel de Nueva York quedara destrozada durante una estancia en la que también se encontraba Moss. El establecimiento reportó daños que el actor tuvo que cubrir. Además, el periodista aborda el estilo de vida que mantuvo durante sus años de mayor fortuna: sus gastos llegaron a rondar los dos millones de dólares mensuales, según cifras expuestas durante el litigio con sus antiguos administradores financieros. Entre sus desembolsos figuraban una colección de 45 automóviles de lujo y cerca de 30,000 dólares al mes en vino.
Las dificultades personales también aparecen en los testimonios recuperados por el autor. En 1995, Depp habló sobre la intensidad de sus emociones y la manera en que podía reaccionar ante determinadas situaciones: "Estás cargado de enojo y resentimientos... si alguien aprieta el botón equivocado, salen los demonios". El libro dedica otro apartado a su relación con Amber Heard, cuyo matrimonio terminó en 2016 y estuvo marcado por acusaciones mutuas de abuso doméstico. La disputa llegó a los tribunales y alcanzó repercusión internacional durante el juicio por difamación celebrado en Virginia en 2022.
En ese proceso, el jurado declaró responsable a Heard por tres afirmaciones difamatorias y concedió a Depp 10 millones de dólares por daños compensatorios y cinco millones por daños punitivos, cantidad que posteriormente fue reducida al límite legal. También determinó que Depp era responsable de difamación por una declaración de su entonces abogado y otorgó a Heard dos millones de dólares por daños compensatorios. Seal examina cómo el enfrentamiento judicial repercutió en la percepción pública del actor, quien describió aquella etapa con las palabras "rechazado, tirado, cancelado". Pese a las dificultades, Depp ha rechazado que su presente profesional represente un regreso: "No me fui a ningún lado", ha insistido.
Mientras la publicación de "The Many Faces of Johnny Depp" vuelve a poner su historia bajo los reflectores, el actor mantiene actividad en el cine. En noviembre de 2026 llegó a las salas con "Ebenezer: A Christmas Carol", adaptación del clásico de Charles Dickens dirigida por Ti West, en la que interpreta a Ebenezer Scrooge. Además, tiene previsto protagonizar "Day Drinker", un thriller de Marc Webb en el que comparte créditos con Penélope Cruz y Madelyn Cline, cuyo estreno está programado para el 26 de marzo de 2027. Hasta el momento, Depp no ha emitido declaraciones públicas sobre la nueva biografía.