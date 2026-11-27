La disputa legal comenzó después de que Sasha Sokol denunciara públicamente en 2022 el vínculo que mantuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante acudió a la vía civil por daño moral y, en 2023, una jueza falló a su favor, al determinar la responsabilidad del productor y establecer medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo promovido por el productor, por lo que la condena quedó firme.