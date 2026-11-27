El productor mexicano Luis de Llano Macedo volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol y dejó clara su postura ante la exigencia de ofrecer una segunda disculpa pública: no está dispuesto a hacerlo. Durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa "Ventaneando", el también exejecutivo de Televisa defendió su posición y estuvo acompañado por su abogado, quien cuestionó la legalidad de las condiciones establecidas por el juzgado.
Al hablar sobre las consecuencias que ha tenido esta controversia en su vida profesional, De Llano aseguró que su actividad laboral cambió considerablemente después de las acusaciones. "Me jubilé de Televisa en el año 2016 y desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, no he tenido el trabajo que tenía antes", manifestó.
Uno de los momentos centrales de la conversación surgió cuando se abordó la posibilidad de que tuviera que emitir nuevamente una disculpa pública dirigida a la cantante. El productor sostuvo que ya había cumplido con ese gesto y reiteró que no considera necesario repetirlo. "Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa", afirmó.
Su abogado respaldó esa postura y rechazó de manera contundente que su representado deba ofrecer otra disculpa en los términos solicitados. "Nunca, eso nunca (...) primero porque son incumplidas", expresó el litigante, quien también cuestionó el contenido del texto aprobado por la autoridad judicial.
El defensor argumentó que la redacción de la disculpa podría vulnerar garantías constitucionales de De Llano, al considerar que incluye afirmaciones que lo incriminan. "El texto lo hace, lo incrimina, viola siete artículos de la Constitución", sostuvo durante la entrevista con Chapoy.
Para respaldar su postura, el abogado citó parte de la resolución judicial y cuestionó que la jueza hubiera recibido y aprobado un documento cuya elaboración, según su interpretación, no correspondía a las partes involucradas. "La ejecución de las resoluciones no puede estar supeditada a la voluntad de las partes", señaló. También aseguró: "No estamos yendo contra el fallo. El fallo está aceptado, está todo. Por eso se están cumpliendo los resolutivos".
La disputa legal comenzó después de que Sasha Sokol denunciara públicamente en 2022 el vínculo que mantuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante acudió a la vía civil por daño moral y, en 2023, una jueza falló a su favor, al determinar la responsabilidad del productor y establecer medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo promovido por el productor, por lo que la condena quedó firme.
Como parte del cumplimiento de esa resolución, De Llano publicó un video el 2 de noviembre de 2026 en el que ofreció una disculpa a la cantante. Sin embargo, el juzgado consideró que el mensaje no se ajustaba a los términos establecidos en la sentencia y ordenó retirar la grabación de YouTube. El equipo legal de Sokol informó que la autoridad reiteró la obligación de emitir la disculpa conforme a las condiciones fijadas judicialmente.
La determinación también incluyó un nuevo arresto administrativo de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales. Ante esta medida, el abogado de De Llano manifestó su desacuerdo y cuestionó que se recurriera nuevamente a las mismas boletas de arresto utilizadas en ocasiones anteriores. La defensa considera que existen irregularidades en la aplicación de esa sanción.
Mientras el productor insiste en que ya ofreció una disculpa, el equipo jurídico de Sokol sostiene que el juzgado es quien determinó que el video no cumplía con la sentencia. La controversia, por tanto, no se limita a la voluntad de las partes, sino al cumplimiento de una resolución judicial que permanece vigente y cuyas medidas todavía deben ejecutarse.