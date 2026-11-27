Por su parte, Ángel Sánchez reconoció que la confección no alcanzó el resultado que esperaba. En una conversación con el espacio "A mí me parece", admitió que el vestido "le quedó grande" a la candidata y explicó que la falta de tiempo impidió realizar las pruebas finales necesarias. El diseñador también ofreció disculpas por los inconvenientes, aunque rechazó que su creación fuera la causa de que Venezuela no obtuviera el título.