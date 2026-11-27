Clara Vegas rompió el silencio ante los comentarios que ha generado el vestido que lució en la final de Miss Universo 2026. La representante de Venezuela, quien alcanzó el puesto de segunda finalista, manifestó su tristeza por la atención que ha recibido la prenda y pidió que también se valore su desempeño y la preparación que exigió su participación en el certamen.
La modelo se refirió a la controversia el jueves 26 de noviembre, mediante sus historias de Instagram, luego de varios días de opiniones divididas sobre "Inspiranza", la creación del diseñador venezolano Ángel Sánchez. "Suficiente con el vestido. Me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas a que si sí, que si no, cuando lo que realmente importa es mi desempeño, mi respuesta y todo el esfuerzo y amor de mi entrega", expresó.
Vegas también cuestionó que las conversaciones sobre su paso por el concurso se concentren en su vestuario y dejen en segundo plano el trabajo que realizó para representar a su país. "Me duele mucho que nos enfoquemos en algo tan superficial. Me duele mucho", añadió.
El diseño plateado fue presentado durante la gala final del 24 de noviembre, celebrada en Puerto Rico. Aunque la venezolana figuraba entre las candidatas con posibilidades de obtener la corona y logró avanzar hasta el grupo de las cinco finalistas, su elección de vestuario se convirtió en uno de los temas más comentados después de la competencia.
En medio de la polémica, la modelo publicó imágenes adicionales de "Inspiranza", en las que aparece con la estola sobre la cabeza, una manera de llevar la pieza que se aproxima más a la propuesta visual del boceto original de Sánchez. Las fotografías procedían de un montaje digital que permitió mostrar otra interpretación del atuendo.
La publicación también estuvo acompañada de un mensaje en el que Vegas explicó el significado que atribuyó a la creación. "Vestida de fuerza, historia y propósito. Representando a la GUERRERA VENEZOLANA. Llevar Inspiranza en la noche final fue honrar la resiliencia de todo un país y el talento infinito de Ángel Sánchez, quien regresó a este escenario para regalarle a Venezuela una pieza inolvidable", escribió en español e inglés.
Lejos de distanciarse del diseño, la modelo reiteró su respaldo al trabajo del modista y defendió su elección como una expresión de personalidad. "Una obra de arte. Un vestido soñado. Un look a mi manera. A mi estilo. Icónico. Único, polémico, igual que yo", manifestó.
Una de las voces que cuestionó "Inspiranza" fue Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien expresó su desacuerdo con el corte y los acabados de la prenda. La exreina consideró que Vegas habría tenido mejores posibilidades de ganar si hubiera elegido el vestido dorado que utilizó durante la competencia preliminar, diseñado por Nidal Nouaihed.
A las observaciones de Machado se sumó Taty Guiribitey, integrante del jurado de Miss Universo 2026. Durante una entrevista en el programa "Cara a cara con Rodner", aseguró que el atuendo no había convencido al panel y opinó que la venezolana perdió una oportunidad de acercarse a la corona al presentarse con ese diseño.
Por su parte, Ángel Sánchez reconoció que la confección no alcanzó el resultado que esperaba. En una conversación con el espacio "A mí me parece", admitió que el vestido "le quedó grande" a la candidata y explicó que la falta de tiempo impidió realizar las pruebas finales necesarias. El diseñador también ofreció disculpas por los inconvenientes, aunque rechazó que su creación fuera la causa de que Venezuela no obtuviera el título.