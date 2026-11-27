"El Operativo", de Javier Enrique Lagos, obtuvo el segundo lugar en la categoría Cortometraje. Los reconocimientos fueron entregados al finalizar la gala, en el auditorio Jorge Emilio Jaar de la Universidad de San Pedro Sula (USAP).
"Perseguido", dirigido por José David Madrid Rosales, obtuvo el tercer lugar y un cheque de 5 mil lempiras. Por su parte, el primer lugar fue para el cortometraje "Caroline" de Katherine Sofía Paredes Lemus.
El joven artista David Domínguez deleitó con su voz en la apertura del evento.
El elenco y representantes del mediometraje "Wachari".
Widad Boadla y Valeria Torres
Kristel Villeda, Lizzy Salinas, Daffny Bueso y Daniela Castillo
Kellyn Fernández, Josselin Suazo y Cindy Soto
Ashley Vanessa Castellanos y Jafet Canales
Alejandro Borjas, Chelsea Álvarez y Jonathan Medina
Durante el inicio del evento, jóvenes con trajes alusivos a la película "La Máscara" brillaron en el escenario del auditorio.
Mambo, rumba, salsa y la emoción por la puesta en escena hizo que la ovación de los presentes se manifestara de principio a fin.
Nacido en 2019 como un proyecto académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad, el Zorzales Film Festival se ha convertido en una plataforma para exhibir producciones y promover a nuevos creadores.
El rector de la USAP, Senén Villanueva Henderson, destacó que la iniciativa permite unir educación y cultura para fortalecer la identidad nacional y abrir oportunidades a futuras generaciones de cineastas.
La noche quedará enmarcada en la historia del cine hondureño, como un festival que espera tener más ediciones para reconocer el arduo trabajo de cineastas catrachos.