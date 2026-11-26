Cientos de sampedranos respondieron a la invitación del Primer Festival de la Cultura Japonesa, una iniciativa que reunió arte, tradición y entretenimiento en un mismo espacio. Desde el inicio de la jornada, el ambiente estuvo marcado por la curiosidad y el entusiasmo de los asistentes.
El embajador de Japón en Honduras, Nakai Kazuhiro, y su esposa, Janet Testerman, compartieron con los asistentes y recorrieron las diferentes actividades organizadas durante el festival. Su presencia reafirmó el compromiso de fortalecer los lazos entre ambas naciones.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), recibió a la delegación japonesa y a los invitados especiales. Durante su intervención destacó la importancia de promover espacios de intercambio cultural y cooperación.
El embajador Nakai Kazuhiro recorrió cada espacio, saludando y compartiendo con los asistentes.
Niños, jóvenes y adultos participaron en los talleres de origami, una actividad que permitió acercarse a una de las expresiones artísticas más emblemáticas de Japón. La experiencia despertó el interés de numerosas familias.
Los trajes tradicionales, la música y las coreografías transformaron el recinto en una pequeña ventana a Japón.
El concurso de cosplay llenó de creatividad y color la jornada. Los participantes sorprendieron al público con detalladas caracterizaciones inspiradas en reconocidos personajes del anime y los videojuegos.
La jornada se convirtió en una muestra viva de cómo la cultura puede tender puentes y acercar comunidades.
Las palabras inaugurales del Embajador de Japón marcaron el inicio de una celebración concebida para acercar tradiciones, costumbres y expresiones artísticas japonesas a la población hondureña, fortaleciendo los lazos entre ambos países.
Cada presentación permitió descubrir aspectos poco conocidos de la cultura japonesa. Los asistentes siguieron atentamente las explicaciones y demostraciones que acompañaron las actividades.
El entusiasmo de los aficionados se hizo evidente durante las actividades dedicadas a la cultura pop japonesa. Los personajes más queridos del anime se convirtieron en protagonistas de la jornada.
Los participantes se tomaron el tiempo para experimentar una disciplina que en Japón es considerada una forma de expresión cultural y espiritual profundamente valorada.
Cada técnica recordó que detrás de las artes marciales existe una historia construida sobre disciplina, respeto y legado cultural.
Los practicantes de kobudo presentaron técnicas heredadas de generaciones pasadas. Cada movimiento recordó la profunda conexión entre historia, disciplina y legado cultural.
Las demostraciones de karate atrajeron la mirada de cientos de asistentes. La concentración y disciplina de los participantes reflejaron valores que forman parte esencial de la filosofía japonesa.
Familias completas recorrieron las diferentes estaciones culturales, disfrutando de actividades diseñadas para todas las edades. El festival se convirtió en una experiencia compartida entre generaciones.
La presentación de la danza Eisa provocó una de las mayores ovaciones de la tarde. El ritmo de los tambores y la energía de los bailarines lograron contagiar a los asistentes.
La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara participó en la jornada en representación del alcalde Roberto Contreras, sumándose a una iniciativa que promovió la convivencia y el aprendizaje intercultural.
Al caer la tarde, quedaban las fotografías, los aplausos y las experiencias vividas. El Primer Festival de la Cultura Japonesa dejó una huella especial en San Pedro Sula y abrió la puerta a futuros encuentros entre ambas culturas.