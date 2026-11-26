La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 27 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Yoro, Francisco Morazán y varios municipios de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Yoro, las interrupciones del servicio eléctrico comprenderán la ciudad de Yoro, el hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II, barrio Montecristo, rastro municipal de Yoro, barrio Los Maestros y colonia Santa Marta. También se incluyen las aldeas La Guatia, El Coco, La Guata, Habana Guera, Brisas de Chalmeca, El Hato, Puentecita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz y Moroca, así como Jocón y la aldea Hato Jocón. Los trabajos dejarán sin energía a estos sectores de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Además, los trabajos de mantenimiento también provocarán interrupciones eléctricas en aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. Además, estarán afectados los sectores de Santa Ana de Aguán, El Zarsal, El Sitio, aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero. La interrupción del servicio está prevista de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Varios sectores del Distrito Central estarán sin energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. Entre las zonas afectadas figuran parte de residencial Las Uvas, residencial El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, colonia Modelo, colonia El Periodista, Villa Santa Mónica, colonia Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, UCENM, colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, colonia Inestroza, parte de Predios del Recreo, colonia La Cascada, residencial Roble Oeste, residencial Copacabana, templo mormón y zonas aledañas. La interrupción está prevista de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Los cortes de energía también afectarán varios sectores del municipio de Esparta, Atlántida, incluyendo colonia Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe y La Ensenada. La suspensión del servicio eléctrico está programada de 9:20 de la mañana a 5:20 de la tarde.