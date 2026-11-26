En el departamento de Yoro, las interrupciones del servicio eléctrico comprenderán la ciudad de Yoro, el hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II, barrio Montecristo, rastro municipal de Yoro, barrio Los Maestros y colonia Santa Marta. También se incluyen las aldeas La Guatia, El Coco, La Guata, Habana Guera, Brisas de Chalmeca, El Hato, Puentecita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz y Moroca, así como Jocón y la aldea Hato Jocón. Los trabajos dejarán sin energía a estos sectores de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.