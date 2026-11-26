Cautela con las personas que se incorporan a tu entorno laboral.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Las últimas novedades en el terreno sentimental para los Aries pueden arrastrarles directamente al conflicto, porque los intereses profesionales se cruzarán en el camino y deberán tomar decisiones drásticas. Tendrán diversos puntos de vista de su entorno.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Es posible que te llegue en estos días un golpe de desengaño de parte de gente cercana a la que habías idealizado, y que acabará por mostrarte su verdadera cara ante las dificultades que llegan de improviso.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Tu ánimo no estará hoy para grandes reuniones, donde el ruido y la algarabía no te permitan expresarte con tranquilidad y naturalidad. Huirás de lo grosero y lo zafio y te gustará compartir tu tiempo con personas interesantes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tenderás a esclarecer asuntos de tu pasado que no habías resuelto debidamente. Esto puede llevar a los demás a creer que te estás comportando de forma excesivamente individualista, que tu actitud es diferente o impredecible.
LEO (23 julio-22 agosto). No te cierres ante lo desconocido, y tendrás la posibilidad de ampliar tus conocimientos e incluso viajar y conocer nuevas gentes que te harán cambiar tus presupuestos ante muchas cuestiones de la vida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).El estrés en el trabajo sin duda te está pasando factura y tendrás que ponerte manos a la obra para ponerte en forma. Tu estado mental y físico merecen una buena puesta a punto, y sólo un buen descanso te proporcionarán el bienestar que tanto necesitas.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Los astros te tienen reservado para hoy algunas molestias de estómago, posiblemente por las comidas fuera de casa que llevas acumuladas últimamente. Tendrás que cambiar a una dieta sana y equilibrada este fin de semana.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Puedes verte envuelto en situaciones algo desagradables relacionadas con un compañero de trabajo. Se trata de habladurías que nada tienen que ver contigo. Ante todo, no pierdas la confianza de tus amigos, que tanto valoras.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Sentirás la prioridad de satisfacer las necesidades de un amigo o alguien de tu entorno familiar. Aunque nunca habías mostrado tus sentimientos hacia esta persona, vivirás momentos muy intensos y disfrutarás con una parte de ti desconocida hasta ahora.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Si no encuentras una razón para continuar en ese puesto de trabajo que tanto tiempo te quita, es mejor que consideres la posibilidad de buscarte otra actividad. El dinero no lo es todo, y tu familia te reclama más tiempo y atención.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).No vas a tener demasiada suerte en general en el día de hoy y es mejor que hagas lo menos posible por cambiarlo. Un día relajado, con el mayor tiempo posible en casa y sin compañía parece lo más adecuado para evitar consecuencias negativas.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Tus relaciones laborales entran en una buena fase, una vez superados los problemas de hace tiempo. Tu autoestima está en su justa medida, y a tu alrededor la alegría y el optimismo se transmiten.