Ni el despliegue de más de mil militares en Yoro ha permitido localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo. El cabecilla del Cartel del Diablo cambia de refugio cada noche, se mueve por caminos fuera del alcance de los vehículos militares y cuenta con el respaldo de hombres que conocen las tácticas de las fuerzas que intentan capturarlo. LA PRENSA Premium reconstruyó, a partir de fuentes cercanas, cómo ha conseguido mantenerse prófugo una semana después de las masacres de Yorito.
Su rostro aparece en los afiches de recompensa, los informes de inteligencia y los retenes instalados en Yoro, pero Esteban Gumercindo Ferrera Rodas sigue sin ser localizado. El señalado cabecilla del Cartel del Diablo ha logrado escapar de varios operativos policiales y militares que buscaban capturarlo desde hace meses.
Su estrategia comienza por no quedarse quieto, pues el prófugo jamás pasaría dos noches seguidas bajo el mismo techo, y cada amanecer lo encontraría en un escondite distinto. Esa rotación permanente borra el rastro antes de que la inteligencia militar logre seguirlo.
Según las fuentes consultadas por este medio, para ese ciclo tendría a disposición entre dos y cinco guaridas repartidas en las montañas de Yoro, lejos de las carreteras principales. Son puntos ocultos entre cerros y bosque, en un territorio que conoce desde hace años y donde cualquier extraño llama la atención.
Cuando llega el momento de cambiar de escondite, se sube a una motocicleta. Es el mismo vehículo que usan a diario campesinos, jornaleros y comerciantes de la zona, lo que le permite confundirse con el ir y venir de los pueblos sin levantar sospechas.
Lo acompañaría un anillo de entre seis y diez hombres que se mueven como una escolta, pues unos se adelantan para explorar el camino y otros cuidan la retaguardia. Así, el cabecilla siempre va protegido por los cuatro costados.
Si la avanzada detecta uniformes, retenes o patrullas, la marcha se detiene y el grupo toma otra ruta en cuestión de minutos. Es precisamente esa capacidad de reacción que ha hecho que, una y otra vez, los operativos lleguen a lugares de donde él ya se había marchado.
Cuando la presión aumenta en el campo, el prófugo se trasladaría a la ciudad a conseguir víveres para resistir unos días y se retira antes de que alguien pueda dar aviso a las autoridades.
Detrás de ese esquema de movimiento habría un núcleo de exmilitares encargados de su custodia. Son hombres formados por el Estado que hoy, según las fuentes, protegerían al mismo hombre que el Estado declaró terrorista.
Su formación les permitiría leer al adversario, ya que saben cómo se arma un operativo, por dónde suele entrar la tropa y qué puntos quedan descubiertos. Con ese conocimiento trazarían rutas de escape antes de que la búsqueda siquiera comience.
A esa ventaja se sumarían que tiene informantes dentro de las propias fuerzas de seguridad. De acuerdo con las fuentes, la estructura tendría infiltrados que le avisarían con anticipación hacia dónde se dirigen los operativos.
Con esos avisos, el grupo sabría qué zonas serán intervenidas y tendría tiempo para moverse o esconderse antes de que lleguen los agentes.
Para romper el silencio que lo protege, la Policía Nacional elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita ubicarlo.
En comunidades dominadas por el miedo, sin embargo, hablar sigue siendo un riesgo que pocos se atreven a correr.
La persecución se intensificó desde septiembre de 2026, cuando el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. Desde entonces, más de 40 de sus miembros han sido capturados y más de cinco murieron en enfrentamientos, aunque ninguno de esos golpes ha alcanzado a su jefe.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, ha asegurado que los equipos de seguridad mantienen cercada el área donde presuntamente se oculta El Diablo.