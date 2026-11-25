Ni el despliegue de más de mil militares en Yoro ha permitido localizar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo. El cabecilla del Cartel del Diablo cambia de refugio cada noche, se mueve por caminos fuera del alcance de los vehículos militares y cuenta con el respaldo de hombres que conocen las tácticas de las fuerzas que intentan capturarlo. LA PRENSA Premium reconstruyó, a partir de fuentes cercanas, cómo ha conseguido mantenerse prófugo una semana después de las masacres de Yorito.