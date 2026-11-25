A pocos días de celebrar su cumpleaños, Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años, perdió la vida este miércoles en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de la colonia Hato de Enmedio.
La joven murió luego de ser atropellada por una volqueta cuando se conducía en su motocicleta. El hecho causó consternación entre sus familiares, amigos y personas que conocían a la joven.
De acuerdo con comentarios compartidos por personas cercanas en redes sociales, Merary había terminado su jornada laboral poco antes del accidente.
Allegados indicaron que la joven trabajaba en un restaurante de comida china en la capital hondureña y que regresaba de cumplir con su turno cuando ocurrió el percance.
Uno de los detalles que ha generado mayor tristeza entre sus conocidos es que Merary estaba a pocos días de cumplir años. Según personas cercanas, la joven celebraría sus 24 años el próximo 29 de noviembre.
Sobre las circunstancias del accidente, hasta el momento no se ha establecido oficialmente cómo ocurrió el atropellamiento. Sin embargo, la información preliminar señala que la joven cayó sobre el pavimento y terminó debajo de las llantas de una volqueta.
El cuerpo de Merary quedó debajo del eje trasero derecho de la volqueta, mientras que la motocicleta en la que se transportaba quedó a pocos metros del lugar donde ocurrió la tragedia.
Tras conocerse su fallecimiento, personas cercanas compartieron mensajes de pesar en redes sociales. Algunos comentarios señalaron que la joven era hija de pastores, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
"Ay, no, qué noticia tan lamentable para la familia pastoral. Lo siento enormemente. Dios les dé esa fortaleza. A la distancia, nuestras oraciones", expresó una persona que lamentó la muerte de Merary.
Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente en el Anillo Periférico y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, la muerte de la joven ha dejado tristeza entre sus seres queridos, quienes ahora enfrentan su pérdida cuando faltaban pocos días para celebrar un nuevo año de vida.