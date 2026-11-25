Kenia Griselda Sierra Palma, la joven que ganó notoriedad en TikTok por publicar videos junto a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias El Diablo, habló sobre su relación con el señalado cabecilla criminal durante su audiencia judicial.
Sierra Palma en un primer inicio a preguntas con periodistas negó su relación con El Diablo, pero luego reconoció que sí mantuvo un vínculo sentimental con él, aunque aseguró que terminó hace varios meses.
Durante la comparecencia, Sierra Palma fue consultada sobre los videos que circulaban en redes sociales, en los que aparecía junto a Ferrera Rodas. La joven confirmó que las grabaciones eran suyas, pero aclaró que no correspondían a momentos recientes.
“Sí son míos los videos, pero fue hace tiempo, no son de ahorita esos videos”, manifestó ante las autoridades durante la audiencia.
Al ser interrogada directamente sobre si había sido pareja sentimental de alias El Diablo, Kenia Griselda respondió afirmativamente y reconoció que mantuvo una relación con él.
“Fui, ahora no soy nada de él, eso fue hace seis meses y no volví a saber de él”, declaró la joven, quien de esa manera aseguró que su vínculo con el hombre señalado por las autoridades había terminado medio año atrás.
Las declaraciones contrastan con la atención que habían generado sus publicaciones en TikTok, donde aparecía compartiendo diferentes momentos con Ferrera Rodas. Las imágenes y videos alimentaron comentarios sobre la cercanía que ambos mantenían y su presunta relación sentimental.
La joven fue detenida el lunes 23 de noviembre durante un operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. En el mismo procedimiento fueron capturados otros cinco hombres que, según las autoridades, estarían vinculados con estructuras criminales.
Tras su detención, Sierra Palma fue trasladada a San Pedro Sula, donde inicialmente llamó la atención por sus respuestas ante los medios de comunicación. En aquella ocasión, cuando fue consultada sobre su supuesta relación con El Diablo, respondió: “Yo no soy mujer de nadie”.
Sin embargo, durante la audiencia reconoció que sí había mantenido una relación sentimental con Ferrera Rodas, aunque insistió en que esta terminó hace aproximadamente seis meses y que desde entonces no volvió a tener contacto con él.
Las autoridades señalan a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas como presunto cabecilla del denominado Cartel del Diablo, una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro. Su nombre también ha sido relacionado con los hechos violentos registrados en Yorito, donde 12 personas murieron el pasado 18 de noviembre.
Por su parte, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó acusaciones contra los seis detenidos por el delito de asociación terrorista. Las investigaciones buscan establecer la participación de cada uno y determinar sus posibles vínculos con las estructuras criminales investigadas.