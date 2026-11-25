El mensaje fue compartido después de que Sierra Palma fuera detenida durante un operativo de las fuerzas de seguridad en una zona montañosa del municipio de Yorito, departamento de Yoro. La joven era conocida en TikTok por aparecer en grabaciones junto a Ferrera Rodas, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del denominado Cartel del Diablo.