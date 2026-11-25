La captura de Kenia Griselda Sierra Palma, la joven que ganó notoriedad en redes sociales por publicar videos junto a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo, también ha provocado reacciones entre sus familiares.
En Facebook, una de sus hermanas publicó un mensaje en el que le manifestó su respaldo pese a los señalamientos que enfrenta.
“No importa toda la mierda que están haciendo, aquí está tu hermana firme, sea lo que sea siempre serás mi hermana y eso nada lo cambia”, escribió la mujer en una publicación que ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales.
El mensaje fue compartido después de que Sierra Palma fuera detenida durante un operativo de las fuerzas de seguridad en una zona montañosa del municipio de Yorito, departamento de Yoro. La joven era conocida en TikTok por aparecer en grabaciones junto a Ferrera Rodas, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del denominado Cartel del Diablo.
La detención se produjo el lunes 23 de noviembre en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo, donde también fueron capturados cinco hombres que, según las autoridades, serían integrantes de la Pandilla 18. Durante la intervención, los agentes decomisaron fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre .40, un arma de fabricación artesanal y una granada de fragmentación.
Sierra Palma fue trasladada posteriormente a San Pedro Sula, donde compareció ante los medios de comunicación antes de su audiencia inicial. Al ser consultada sobre los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con alias El Diablo, respondió de manera desafiante.
“Yo no soy mujer de nadie”, manifestó mientras era conducida por agentes policiales. También expresó: “Yo no soy mujer de nadie, ni familia de nadie”, y pidió a los periodistas que dejaran de hacer comentarios sobre su vida personal.
La joven también lanzó expresiones de molestia ante las preguntas de los comunicadores. Sus declaraciones se produjeron mientras enfrentaba un proceso judicial derivado de su captura en el departamento de Yoro.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) formalizó acusaciones contra los seis detenidos por el delito de asociación terrorista. Las investigaciones buscan establecer el grado de participación de cada uno en las actividades ilícitas que se les atribuyen y determinar si existe alguna conexión operativa entre la Pandilla 18 y el grupo criminal que encabeza Ferrera Rodas.
La joven había llamado la atención en TikTok por compartir videos en los que aparecía junto a El Diablo, incluso en escenas que mostraban momentos de convivencia dentro de una vivienda. Estas publicaciones despertaron comentarios sobre la relación que ambos habrían mantenido.
El caso se desarrolla en medio de los operativos desplegados en Yoro tras los hechos violentos del pasado 18 de noviembre, que dejaron 12 personas muertas en Yorito.
Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Ferrera Rodas, por quien ofrecen una recompensa de cinco millones de lempiras, la familia de la joven también ha reaccionado públicamente a su situación.