Manuel Neuer vuelve a ser noticia fuera de las canchas tras su separación matrimonial y ser captado con otra mujer en Brasil, días después de convertirse en padre.
Manuel Neuer quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran imágenes suyas disfrutando de unos días de descanso en Brasil, en medio de su recuperación física y después que se confirmara su ruptura con Anika Bissel.
El arquero de 40 años sufrió un desgarro parcial en un tendón del pie derecho el pasado 7 de noviembre, durante la victoria del Bayern ante el Mainz por la Bundesliga. Con una baja estimada en dos meses, la dirigencia del club le otorgó un permiso especial de una semana para viajar al exterior, despejar la cabeza y realizar trabajos livianos antes de encarar la etapa más exigente de su rehabilitación en Múnich.
Sin embargo, el plan de bajo perfil duró poco. Entre el jueves y viernes de la semana pasada comenzaron a circular en redes sociales dos videos grabados por fanáticos locales en Buzios, Río de Janeiro, donde aparece el guardameta acompañado por una joven.
En uno de los videos se veía al portero mirando su celular en un local de McDonald’s. En el otro aparece alejándose del lugar a bordo de una motocicleta eléctrica acompañado por la misteriosa mujer.
Ante el revuelo generado en Alemania, el diario BILD publicó este miércoles nuevos detalles sobre la acompañante de Neuer en tierras brasileñas.
Según la citada fuente, se trata de una mujer de 23 años que se desempeña como fisioterapeuta y asiste al arquero en su recuperación.
Sin embargo, desde el entorno aseguran que el vínculo entre ambos excede lo estrictamente profesional y llevarían saliendo durante un buen tiempo.
De hecho, el periódico alemánreveló que Brasil no fue el primer destino que compartieron: a fines de septiembre, ambos ya habían sido fotografiados juntos en un gimnasio de Pachino, en Sicilia (Italia).
La noticia impactó de lleno en la opinión pública germana por el contexto personal de Neuer. En octubre de este año, apenas dos meses después del nacimiento de su segundo hijo a fines de agosto, el portero puso fin a su matrimonio con Anika Bissel (26), con quien se había casado en 2023 y tiene dos niños.
Mientras Anika permanece junto a sus hijos en la residencia familiar a orillas del lago Tegernsee, el arquero ya abandonó la propiedad.
A pesar de las críticas de un sector de los hinchas por el viaje en plena competencia y todo el escándalo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, salió a respaldar públicamente al capitán.
"Necesita relajarse un poco. Cuando el plantel tenga libre entre Navidad y Año Nuevo, él tendrá que entrenar duro porque se acerca su regreso", aseguró el directivo del conjunto bávaro.
Neuer se encuentra en el centro de una polémica mediática tras revelarse su separación de su esposa, Anika Bissel, y ser captado de viaje en Brasil junto a su fisioterapeuta de 23 años, una mujer 17 años menor que él.
Ni Neuer ni Anika han emitido declaraciones públicas sobre el divorcio o los rumores sentimentales. Lo único cierto es que el portero fue captado de viaje en Brasil con otra mujer que podría ser su nueva conquista.