Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 25 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9191 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0537.
En comparación con el martes 24 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de L0.0014. En la jornada anterior, la compra se situó en L26.9205 y la venta alcanzó L27.0551, reflejando una nueva apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones pueden incidir en actividades económicas como las importaciones, las transacciones comerciales y las remesas familiares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer los valores oficiales de compra y venta del dólar para cada jornada.
La institución actualiza la información diariamente, por lo que el precio puede variar de un día a otro, según los registros oficiales.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.