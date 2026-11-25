Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 25 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9191 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0537.

En comparación con el martes 24 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de L0.0014. En la jornada anterior, la compra se situó en L26.9205 y la venta alcanzó L27.0551, reflejando una nueva apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones pueden incidir en actividades económicas como las importaciones, las transacciones comerciales y las remesas familiares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?