San Pedro Sula, Honduras. “Hoy nosotras no festejamos, estamos conmemorando”, expresó Calixta Martínez, integrante del Foro de Mujeres, durante una movilización en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que organizaciones feministas exigieron justicia, protección y acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres en Honduras. La jornada reunió a representantes de distintas comunidades y departamentos de la zona noroccidental del país, quienes se concentraron este miércoles en los bajos de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para recordar el por qué de la fecha. Martínez recordó que este día representa un momento para conmemorar a las mujeres víctimas de violencia y exigir que las autoridades actúen frente a los feminicidios y otras expresiones de agresión. También pidió al Estado tomar medidas para evitar que estos hechos continúen.

La actividad incluyó un recorrido dentro de las instalaciones de la Gran Terminal Metropolitana en una caravana que, según anunciaron las organizadoras, se dirigiría hacia los juzgados para continuar por distintos sectores de la ciudad y comunidades de la zona.

Más de 232 mujeres asesinadas, según registros feministas

Noemí Dubón, representante del Foro de Mujeres por la Vida, manifestó que la movilización busca visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan las hondureñas y cuestionar la impunidad en los procesos judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ser mujer en Honduras significa vivir con miedo, vivir pensando en qué va a pasar hoy o mañana con nuestras vidas y con nuestros cuerpos”, expresó Dubón. La representante señaló que muchas mujeres viven bajo amenazas de sus parejas y no cuentan con la protección necesaria para evitar que la violencia escale. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que no se limiten a observar las cifras de asesinatos, sino que también consideren las consecuencias que cada caso deja en las familias.

“Detrás de una mujer asesinada hay familias, hay niñez que se queda huérfana, migración forzada, pobreza y condiciones que se enfrentan”, advirtió. Durante la actividad, Dubón manifestó que los registros que maneja el movimiento feminista ya superan los 232 casos de mujeres asesinadas en Honduras durante 2026. y más de 270 femicidios según el Centro de Derecho de Mujeres. Además, calificó la cifra como alarmante y recordó que los asesinatos representan solo una parte de las violencias que enfrentan las mujeres, entre ellas la violencia sexual, doméstica y las desapariciones.

La representante insistió en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección, especialmente para las mujeres que han denunciado amenazas y se encuentran en situación de riesgo.

Organizaciones de distintas comunidades se movilizan

El Foro de Mujeres por la Vida y sus diferentes depentencias en distintas comunidades y departamentos, movilizó mujeres desde El Bajo Aguán, Tela, Yoro, El Progreso, Santa Bárbara, San Francisco de Yojoa, Choloma y San Pedro Sula. Dubón explicó que se trata de mujeres organizadas que acompañan cotidianamente casos de violencia contra mujeres y niñas, por lo que consideran necesario mantener la denuncia pública y exigir respuestas de las instituciones.