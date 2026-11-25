San Pedro Sula, Honduras. El ingreso del primer frente frío de la temporada ya marca las condiciones del tiempo en Honduras, particularmente en la región norte, donde se esperan lluvias, abundante nubosidad y un descenso de las temperaturas durante los próximos días. El subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Alex Estévez, informó que el fenómeno ya ingresó al territorio nacional este miércoles 25 de noviembre, por lo que se mantiene la vigilancia de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas del litoral Caribe. De acuerdo con el pronóstico de Copeco, brindado por el pronosticador de turno Jeffrey Flores, durante este miércoles se esperan lluvias y chubascos en diferentes sectores del litoral norte debido a la influencia de una vaguada prefrontal y el desplazamiento del frente frío.

En el departamento de Cortés, incluida San Pedro Sula, se pronostican lluvias débiles a moderadas tanto para este miércoles como para el jueves, acompañadas de abundante nubosidad. Para Cortés se estima una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 24 grados. Además copeco eleva alerta verde para seis departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Santa Bárbara, Copán y Yoro Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo estará el clima en San Pedro Sula durante los próximos días?

Según el pronóstico compartido por Copeco, este miércoles la vaguada prefrontal se desplazará hacia el centro del país y generará lluvias y chubascos durante la mañana y la tarde en las regiones noroccidental y norte. En San Pedro Sula y otros municipios de Cortés se esperan precipitaciones débiles durante la jornada, mientras continúa la influencia del frente frío sobre el territorio nacional. Para el jueves 26 de noviembre se prevé el desplazamiento lento del frente frío a lo largo de la costa Caribe, lo que producirá lluvias y chubascos de débiles a moderados en la región norte. En San Pedro Sula y Cortés se mantendrían las condiciones de lluvias débiles, además de precipitaciones y lloviznas en sectores del occidente, centro y oriente del país. Este fenómeno también estará acompañado de un descenso de la temperatura ambiente.

Lluvias podrían intensificarse el viernes en la región norte

Las condiciones lluviosas podrían intensificarse el viernes 27 de noviembre debido al viento del norte asociado con la masa de aire frío que se desplaza detrás del frente. El pronóstico advierte sobre lluvias en el norte del país, especialmente en las sierras de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza, así como en sectores del norte de Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.

Los acumulados máximos podrían alcanzar los 150 milímetros en sectores al sur de Tela, La Ceiba, Tocoa y Trujillo.

Oleaje en el litoral Caribe

En cuanto a las condiciones marítimas para este miércoles, Copeco pronostica oleajes de dos a cuatro pies en el litoral Caribe, con máximos de cinco pies en el norte y las Islas de la Bahía. En el golfo de Fonseca se esperan olas de uno a tres pies.