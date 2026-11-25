San Pedro Sula, Honduras. Las lluvias y la falta de mantenimiento preventivo comienzan a pasar factura a la red vial pavimentada de la capital industrial. Carlos Castillo trabaja como conductor de Uber y lamenta que los agujeros estén apareciendo en las principales calles de la ciudad dañando los carros. Él habla de la 13 avenida suroeste, 14 avenida noroeste, 11 avenida suroeste desde la 4 hasta la 7 calles y otras que no precisó la nomenclatura.

También le preocupa la imagen que se llevan los extranjeros cuando los trasladan desde el aeropuerto. Según cuenta, algunos pasajeros le comentan que las calles están descuidadas y la ciudad está sucia por la basura acumulada a orillas de los bulevares, incluso cerca de sitios turísticos como el mercado Guamilito y la avenida Juan Pablo Segundo. Ahora esquivar baches comienza a formar parte del día a día de Carlos. Esa es la mirada de un conductor, pero los peatones también resienten los problemas de la infraestructura urbana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Carmen Méndez espera que el semáforo de la primera calle, frente a la Municipalidad, se ponga en rojo para cruzar. Lo hace por un paso de cebra cuya pintura prácticamente ha desaparecido y ya no permite distinguir con claridad la señalización. Méndez trabaja como dependiente en una tienda ubicada en el centro de San Pedro Sula. Para llegar a su empleo tiene que caminar por las calles, exponiéndose al riesgo de ser atropellada debido a que las aceras están ocupadas por puestos de venta. “Este centro es un problema ya no se puede caminar por las aceras todas las aceras están llenas y nadie hace nada, los clientes no encuentran donde estacionarse y todo es un desorden”, explica la sampedrana. Son problemas cotidianos que los sampedranos enfrentan cuando se desplazan a sus trabajos. Sin embargo, las dificultades no se limitan al centro de la ciudad. En barrios y colonias también preocupa que, en pleno 2026, todavía hay calles de tierra, como ocurre en las colonias Prieto, Universal, Honduras y Rivera Hernández, así como en Luisiana y otros sectores. Mientras la ciudad se prepara para recibir inversiones millonarias del Gobierno central respaldadas por el Congreso Nacional en grandes proyectos de infraestructura y la Municipalidad está próxima a aprobar su nuevo presupuesto, el mantenimiento de la infraestructura urbana vuelve a colocarse entre las necesidades que requieren atención.

El deterioro de las calles, la falta de señalización visible en algunas vías, la necesidad de instalar más semáforos en intersecciones de alto tráfico y la ocupación de las aceras evidencian que San Pedro Sula no solo necesita nuevas obras, sino también recuperar y conservar los espacios públicos que utilizan millas de ciudadanos.

El desafío para las autoridades es lograr que el crecimiento y la transformación de la capital industrial vayan acompañados de un programa permanente de mantenimiento que permita prevenir el deterioro de la infraestructura y reducir los riesgos para conductores y peatones.

Baches y señalización deteriorada

Uno de los problemas más visibles es el estado de las calles. En distintos sectores, los baches dificultan la circulación vehicular, obligan a los conductores a realizar maniobras para esquivarlos y pueden ocasionar daños en los automóviles, además de incrementar los riesgos de accidentes. En el Congreso Móvil recién realizado en San Pedro Sula se aprobaron proyectos valorados en unos 1,500 millones de lempiras para la ciudad. Entre ellos figuran pavimentaciones y proyectos de infraestructura vial, educativa y ambiental.

En ese Congreso también se aprobó una funeraria comunitaria, el acondicionamiento de canchas de fútbol y la construcción de obras en colonias sampedranas que se ejecutarán con fondos gubernamentales. Asimismo, se anunció la construcción de los puentes El Barón y Las Brisas, proyectos que la Municipalidad había presupuesto para 2026, pero que finalmente no ejecutó. Germán Pérez, analista sampedrano, considera que San Pedro Sula debe comenzar por ordenarse y, además de construir nuevas obras, dar mantenimiento a la infraestructura existente. “Tenemos un plan de desarrollo urbano que en las últimas administraciones no se le ha dado seguimiento, tenemos problema serio con la infraestructura pluvial, ordenamiento vial, tratamiento de las aguas servidas, protección de la zona de reserva del Merendón y las zonas de los acuíferos”, dijo. Pérez señaló que el crecimiento vertical de la ciudad no es negativo, pero advirtió que se está produciendo sin contar con la infraestructura necesaria de servicios públicos para atender las nuevas construcciones, lo que podría convertirse en un problema a futuro. También indicó que muchas calles ya cumplieron su vida útil y necesitan ser actualizadas y mejoradas, particularmente dentro del primer y segundo anillo de circunvalación. Los baches, advirtió, ya están afectando la red vial. A este problema se suma el desgaste de la señalización horizontal. En la mayoría de las intersecciones, los pasos peatonales y las líneas que delimitan los carriles han perdido visibilidad. Además, se requieren más señales verticales que orienten a los conductores y contribuyan a ordenar el tránsito. Pérez también señaló que las medianas no reciben el mantenimiento necesario y recordó que los sampedranos paganos una tasa municipal destinada a ese fin, cuyos recursos no pueden utilizarse para otros propósitos.

Presupuesto debe contemplar mantenimiento

La discusión sobre las prioridades de inversión cobra relevancia ante la próxima aprobación del presupuesto municipal, señaló Pérez. A su juicio, este instrumento debe responder a las necesidades de la ciudad y contemplar recursos suficientes para conservar la infraestructura existente. El presupuesto municipal de 2027 todavía no ha llegado a la Corporación Municipal para su aprobación. A juicio de algunos regidores, además de los proyectos de construcción y mejoramiento vial, es importante conocer cuánto se destinará al bacheo, la reparación de calles, la renovación de la señalización, la instalación y el mantenimiento de semáforos, la recuperación de aceras y la limpieza y reparación de drenajes. “El mantenimiento preventivo también debe incluir la revisión de vados, puentes, parques y edificios públicos, infraestructura que requiere intervenciones periódicas para evitar que el deterioro se convierta en un problema mayor y más costoso para las finanzas municipales”, expresó el ingeniero Osmin Bautista. Bautista indicó que las inversiones anunciadas por el Gobierno central para desarrollar grandes proyectos de infraestructura representan una oportunidad para mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo de San Pedro Sula y el Valle de Sula. Sin embargo, se demuestra que estas obras también deben acompañarse de una planificación que garantice el mantenimiento de las calles, los sistemas de drenaje, la señalización y los espacios públicos. Una ciudad puede avanzar en grandes proyectos, pero si sus calles se deterioran, sus aceras permanecen ocupadas y su señalización pierde visibilidad, los problemas cotidianos seguirán afectando a la población, evite. El reto para las autoridades municipales es incorporar estas necesidades en sus prioridades presupuestarias y establecer programas de mantenimiento con metas, recursos y plazos definidos, aseguró. Por su parte, Alejandro Puerto, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, considera que hay varios proyectos prioritarios para la ciudad. “Una obra prioritaria es el cierre del segundo anillo, el metro sula, resolver el problema de las aguas residuales y un plan pluvial”, dijo. Puerto espera que se concrete la inyección económica en infraestructura anunciada por el Gobierno y considera que esto también debe impulsar a la Municipalidad a resolver los problemas pendientes, apegarse al plan de desarrollo y dar mantenimiento a la infraestructura existente, pues las calles comienzan a llenarse de baches.

Las apreciaciones de los expertos y ciudadanos reflejan las necesidades que enfrenta San Pedro Sula. Las autoridades tienen una deuda con los sampedranos: hay plazas dañadas, como la Mundialista, frente al estadio Morazán; los baches deterioran las calles; los vendedores mantienen ocupadas las aceras y, en la parte baja de la ciudad, se reportan pérdidas por las aguas negras que recorren las calles.