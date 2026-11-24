San Pedro Sula, Honduras. "Fui víctima de la delincuencia en San Pedro Sula, me abrieron el carro. Lo raro es que no me llevaron nada, solo una de mis herramientas de trabajo, mis micrófonos y lo peor es que ni saben para qué sirve. Los van a terminar vendiendo en 100 lempiras", expresó Kevin, un creador de contenido a través de sus redes sociales al denunciar que le habían robado. "Me abrieron el carro y se llevaron mi computadora de trabajo y todavía estoy temblando", dice una emprendedora sampedrana, mientras con lágrimas en su rostro y su voz entrecortada, muestra el llavín de su carro totalmente destrozado. En otro video, Nelly miraba a la cámara con ojos llorosos y decía: "Me acaban de bajar la cartera en la 105 Brigada. Si usted anda en su carro, vaya con ese vidrio cerrado, y por favor, la cartera abajo. Anda un señor todo sarandojoso, serñor trabaje por favor, no ande robando que le van a bajar las manos. Anda en una moto con un casco rojo" Robos de vivienda a plena luz del día, asaltos a mano armada, saqueo de carros estacionados en parqueos de tiendas y negocios, robo de motos y hasta de objetos personales son los principales delitos denunciados por los ciudadanos en distintos sectores de San Pedro Sula. Estos hechos, canalizados en redes sociales y algunos grabados en video, mantienen en alerta a la población sampedrana, que teme por su seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Es un gran riesgo para nosotros, porque si hubiera estado un compañero o un guardia de seguridad, también habría podido estar en peligro si el delincuente portaba un arma", expresó un trabajador de uno de los negocios afectados para Diario LA PRENSA .

Alejandro Valladares, inspector de la Policia Nacional, informó que mantiene acciones para atender las denuncias y reforzar la presencia de agentes en los sectores donde se han reportado estos delitos. Asimismo explicó que la institución ha dado seguimiento a diferentes reportes ciudadanos especialmente a los que están relacionados con robos en los negocios de la ciudad.

El oficial señaló que las unidades investigativas, preventivas y operativas trabajan para verificar los hechos y fortalecer la vigilancias en las zonas identificadas. También revisan videos de cámaras de seguridad y otra información proporcionada por los ciudadanos. "Se ha estado verificando las denuncias por parte de la ciudadania, en donde se han suscitado algunos hechos que tienen que ver con robos, precisamente en comercios y algunos negocios aquí en la ciudad de San Pedro Sula", manifestó Valladares. Por su parte Erick García, agente de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), explicó que el departamento atiende las diferentes denuncias relacionadas con robo de fuerza, robo con violencia, hurto y apropiación indebida. Y aseguró que, durante este año, las investigaciones y estrategias implementadas han permitido contrarrestar estos delitos. Asimismo, afirmó que la incidencia se ha reducido. "En el transcurso de este año 2026, se ha contrarrestado bastante este tipo de delitos y ha bajado a una minoría", expresó.

García también confirmó que se han realizado detenciones y que actualmente mantienen investigaciones contra diferentes bandas criminales que operan en San Pedro Sula. Según explicó, mediante las indagaciones han logrado identificar a grupos dedicados a cometer robos en la ciudad y sectores aledaños, así como capturar a algunos de sus integrantes. Entre las modalidades identificadas mencionó el ingreso de delincuentes a viviendas cuando los propietarios dejan abiertos los portones. En estos casos, explicó que varios individuos ingresaban armados para despojar a las personas de sus vehículos y pertenencias. Sin embargo, el agente señaló que uno de los delitos que se presenta con frecuencia en la zona norte es el robo con fuerza en vehículos estacionados en centros comerciales. Los responsables abren los automotores y sustraen documentos personales, tarjetas de identidad y tarjetas bancarias. Posteriormente, algunos utilizan la información obtenida para realizar transferencias electrónicas. “Tenemos varias denuncias por este tipo de delito que se está dando”, indicó García, quien recomendó a la población evitar dejar documentos personales dentro de los vehículos. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de dejar armas de fuego en el interior de los automotores, debido a que estos objetos pueden ser sustraídos y utilizados posteriormente para cometer otros delitos. En cuanto a las acciones para enfrentar estos hechos, García explicó que la DPI trabaja en la identificación y vigilancia de las personas y bandas dedicadas a cometer robos. También señaló que existe coordinación con la Policía Preventiva para realizar patrullajes en los sectores donde se registraba mayor incidencia delictiva. El agente aclaró que, contrario a lo que podría suponerse por la cercanía de la temporada navideña, no han registrado un aumento de estos delitos. Según afirmó, las estrategias implementadas por la DPI han contribuido a reducir su incidencia.

Penas por robos y hurtos

Es importante mencionar que estos delitos están contemplados y aprobados en el Código Penal de Honduras mediante el Decreto Legislativo 130-2017. El artículo 357 establece penas de seis meses a dos años de prisión por hurto simple; el artículo 360 sanciona con dos a cuatro años de cárcel el robo cometido mediante fuerza de puertas y ventanas para ingresar a un negocio y sustraer dinero o mercancía.

Por su parte, el artículo 361 establece penas de cuatro a ocho años de prisión cuando el robo se comete mediante violencia e intimidación contra las personas. Sumado el artículo 363, que contempla el aumento de las penas en un tercio cuando concurre alguna de las circuntancias agravantes previstas en la ley y de dos tercios cuando se presentan dos o más. Las penas establecidas varían según la modalidad del delito y las circunstancias en que se cometa. Pero su aplicación solo dependerá de las pruebas recabadas durante la investigación y de la calificación que realicen las autoridades competentes.

Llamado a denunciar

Por lo que el inspector Valladares hizo un llamado a los ciudadadanos y propietarios de negocios comerciales que hayan sido víctimas de robos para que interpongan las denuncias lo antes posible.

Explicó que reportar estos hechos permite que los agentes investigativos den seguimiento a cada caso y que las unidades preventivas tengan información para reforzar la presencia policial en los lugares afectados.

Números para denunciar La Policía Nacional habilitó los números telefónicos: 9999-3062 y 8791-2158, que cuentan con personal disponible las 24 horas para recibir información sobre diferentes delitos.

Estos números también reciben reportes relacionados con robos de vehículos y motocicletas. Asimismo, la población puede comunicarse a travez del Sistema Nacional de Emergencias 911. Además, está disponible la línea 143, destinada específicamente a recibir información relacionada con estrcturas criminales.

Reforzarán operativos

Sobre las medidas que se implementarán para atender los robos a negocios, Valladares manifestó que se reforzarán los operativos en las zonas identificadas mediante las denuncias ciudadanas y la información que reciban las diferentes unidades policiales.

"Principalmente reforzar la operatividad que ya se está realizando en las zonas que de alguna manera se identifican, ya sea a través de información que podamos recibir por parte de la ciudadanía" expresó el inspector.

El objetivo, aseguró, es fortalecer las acciones de prevención y mantener una mayor presencia de agentes en los sectores donde se reportan estos delitos.