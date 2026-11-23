San Pedro Sula, Honduras. Mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia por los casos de sarampión registrados en Honduras, San Pedro Sula no ha vuelto reportar contagios sospechosos ni confirmados de esta enfermedad, confirmó Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud de la ciudad. La situación, ahora bajo control, todavía mantiene en alerta preventiva a las autoridades de Salud, debido a que el departamento de Cortés registró dos casos confirmados: uno en Corinto, municipio de Omoa, y otro en Puerto Cortés. Diógenes Chávez, jefe de la región departamental de Cortés, explicó que uno de los contagios corresponde a una joven de 18 años, identificada el pasado 4 de junio de 2026 en Corinto. El segundo caso fue detectado en un niño de seis meses, residente en la colonia 5 de Abril, en Puerto Cortés.

A escala nacional, el médico indicó que se contabilizaban 15 casos, incluyendo el más reciente registrado en La Ceiba, Atlántida. Según el reporte brindado a mediados de noviembre de 2026, no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad.

Antecedentes del sarampión en Cortés

Los casos del norte de Cortés se suman a los antecedentes de transmisión registrados durante 2026 en el departamento. En julio, las autoridades sanitarias confirmaron contagios en un núcleo familiar de Cofradía, integrado por un hombre de 43 años y tres de sus hijos, de 17, 14 y 11 años, quienes no tenían antecedentes de vacunación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, se realizó el despliegue de brigadas de respuesta rápida, la búsqueda de contactos y el bloqueo vacunal para contener la transmisión. En noviembre, la Secretaría de Salud mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención, incluidos los cercos sanitarios y las jornadas de inmunización en espacios concurridos, luego de confirmarse también un caso en una persona de 28 años en La Ceiba.

Vacunación permanente en los centros de salud

Ante la confirmación de casos en el departamento, las autoridades sanitarias mantienen disponible la vacunación en las unidades de salud de Cortés y San Pedro Sula. Chávez explicó que se está reforzando la inmunización mediante una dosis cero para bebés de seis a 11 meses. Posteriormente, el esquema contempla la primera dosis de la vacuna triple viral SRP que protege contra sarampión, rubéola y paperas a los 12 meses y la segunda a los 18 meses.

El funcionario recordó que los padres de familia deben presentar el carné de vacunación de los menores para recibir la dosis correspondiente. Como parte de las medidas preventivas, los equipos de Salud también han desarrollado jornadas de vacunación en centros comerciales, con el propósito de inmunizar a trabajadores de los diferentes establecimientos y reducir el riesgo de transmisión. Además, las acciones incluyen visitas casa por casa, identificación de contactos directos e indirectos y seguimiento de personas que pudieron haber estado expuestas al virus. De acuerdo con las cifras divulgadas por la institución, los equipos sanitarios han visitado 188 viviendas y aplicado vacunas a 229 personas.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus y se caracteriza por ser altamente contagiosa. Se transmite principalmente por el aire, mediante partículas que una persona infectada expulsa al toser, estornudar o respirar.

El virus puede permanecer en el aire o en superficies durante un tiempo después de que una persona infectada haya abandonado un espacio. Por esa razón, el contagio puede ocurrir incluso sin contacto físico directo. Las personas que no cuentan con las dosis de vacunación correspondientes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. El sarampión puede afectar a niños y adultos y, en determinados casos, provocar complicaciones graves.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los primeros síntomas del sarampión suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus. La enfermedad puede provocar fiebre alta, que alcanza hasta los 40 grados centígrados, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos, acompañado en algunos casos de sensibilidad a la luz. También pueden aparecer pequeños puntos blancos en el interior de las mejillas, conocidos como manchas de Koplik. Uno de los signos más característicos es la erupción en la piel, que consiste en manchas rojizas que generalmente comienzan en el rostro y se extienden progresivamente al resto del cuerpo.

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas que presenten fiebre y erupciones en la piel busquen valoración médica para determinar si se trata de sarampión u otra enfermedad.

Si existe sospecha de contagio, es importante evitar acudir sin previo aviso a salas de espera concurridas. Se recomienda comunicarse primero con el establecimiento de salud para recibir indicaciones y reducir el riesgo de exponer a otras personas.