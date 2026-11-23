La Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que registra 788 contratos desde marzo de 2026, enfrenta una revisión legislativa, mientras la Secretaría de Trabajo plantea buscar acuerdos para ampliar las oportunidades de contratación formal en Honduras. Daniel Discua, subsecretario de Trabajo, reconoció que la legislación no alcanzó los resultados previstos y señaló que corresponde al Congreso Nacional determinar las modificaciones necesarias.

"No nos quita nada reconocer que la ley no dio los resultados", afirmó Discua, al referirse a una normativa concebida para generar oportunidades laborales y reducir la informalidad. El funcionario también señaló que solamente el 25% de los trabajadores se encuentra en la formalidad, según la cifra que expuso durante su intervención.

Ante este escenario, el Ejecutivo propone fortalecer el diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y autoridades, mediante el Consejo Económico Social (CES), como instancia de concertación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La estrategia busca resolver las diferencias laborales y promover condiciones de seguridad jurídica, estabilidad tributaria y política que favorezcan la inversión y la creación de empleos.