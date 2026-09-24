Congreso Nacional inicia socialización para reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

El proceso de diálogo comenzó con la revisión directa de las observaciones presentadas por los representantes del sector privado.​

Tegucigalpa, Honduras. Con el propósito de ajustar la normativa a las demandas del aparato productivo y fomentar la contratación formal, la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional dio inicio a las reuniones de socialización para reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.

La mesa de trabajo busca consensuar modificaciones que brinden seguridad jurídica a las empresas e incentiven la formalización de miles de trabajadores en el país.​

El espacio de consulta responde a una orden emitida por el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el fin de evaluar la efectividad del decreto aprobado el pasado 25 de marzo.

"Vamos a hacer los análisis correspondientes; el sector privado en los próximos días va a presentar de manera formal cuáles son esas propuestas para que nosotros podamos iniciar un proceso de socialización", explicó Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales.​

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante este primer acercamiento con la iniciativa privada, la comisión parlamentaria abordó ajustes en el límite mínimo de horas de contratación semanal para beneficiar a técnicos, docentes y profesionales de la salud.

Asimismo, se planteó adecuar el marco normativo a la economía digital y los call centers, además de flexibilizar los plazos de inscripción laboral para no perjudicar a los pequeños emprendedores.

​Tras escuchar los planteamientos iniciales de los empresarios, el congresista confirmó que las propuestas formales presentadas por la empresa privada serán llevadas a cabo en una segunda etapa de socialización que incluirá a las centrales obreras y diversos sectores sociales.

​"Lo más importante es que nosotros, como comisión, tenemos el compromiso de generar condiciones de empleo en Honduras, que podamos generar nuevos puestos de trabajo y miles de empleados en informalidad tengan un contrato de trabajo y seguridad social", afirmó el diputado Cruz.​

El presidente de la comisión legislativa remarcó que el proceso de diálogo continuará de forma gradual con las demás fuerzas gremiales del país.

El dictamen final buscará un equilibrio entre la atracción de inversiones y el estricto cumplimiento de los derechos laborales garantizados por la Constitución y los convenios internacionales.