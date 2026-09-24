Sampedranos denuncian suciedad y descuido en bulevares de la ciudad

San Pedro Sula, Honduras. Los sampedranos siguen denunciando la suciedad y el descuido en que está sumida la capital industrial, una situación que se agudiza día con día. Al recorrer las calles, bulevares y medianas es evidente la realidad. No solo es el problema de la recolección de desechos, también está el abandono de las medianas, la falta de ornato, los bordillos destruidos, los baches y las calles dañadas. Los peatones han perdido su derecho, pues en muchos sitios no pueden ni siquiera cruzar una mediana porque están tapadas con ramas, troncos y pedazos de árboles secos que han sido podados, pero cuyos desechos han quedado tirados. LA PRENSA realizó un recorrido por la ciudad y constató que un ejemplo de descuido y abandono en San Pedro Sula es la avenida Júnior, desde la primera calle hasta el semáforo a la altura de Expocentro.

Promontorios de basura, árboles abandonados, maleza, llantas, ramas secas tiradas, mal olor y un abandono total se observan en una avenida por donde a diario pasan millas de conductores, quienes son testigos de esta situación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Aunque el alcalde diga que se le critica es importante que vea como está la ciudad y haga algo. Siempre nos hemos sentido orgullosos y hoy es lamentable ver la falta de higiene, deben de exigir a las dependencias que hagan algo ya", afirma la ciudadana Francis Enamorado.

Los sampedranos llenan las redes sociales con comentarios, fotografías y videos sobre los problemas que tienen con el tren de aseo y la recolección, además de añorar una ciudad ordenada y limpia. "No comprendemos porque la ciudad ha llegado a estos niveles de suciedad y descubierto. Estamos claros que las autoridades no están haciendo su trabajo porque nadie se responsabiliza por mejorar la situación", indica Carla Mendoza, una sampedrana que reside en el noreste de la ciudad. El ingeniero Germán Pérez, quien ha participado en comisiones de transparencia municipal, asegura que cada sector vivie su propia historia. “Hay acumulación de basura también en los bordos de los diferentes ríos, además de que cada día avanzan las construcciones clandestinas y negocios”, dice.

Considere importante la capacitación de la población sobre el manejo de la basura. “En la parte alta de la ciudad la situación difiere de otros sectores de la ciudad”, dice Pérez. La ciudad se prepara para eventos internacionales y da pena como se ve San Pedro Sula en cuanto a ornato e higiene, dice Yolanda Méndez propieataria de un hostal.

Los responsables de la poda de árboles en la ciudad es la Gerencia de Ambiente y deben embolsar los desechos para que no queden tirados estorbando a los peatones. Los recolectores manifiestan que no se la llevan porque ese tipo de basura no está embolsada. Además, hay que explícarle a la gente saca la basura a cualquier hora y se va acumulando por ello piden que también eviten tirar los desechos a las vías públicas.