Estos son los departamentos de Honduras en alerta verde por persistencia de lluvias

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió la alerta verde para 10 departamentos de Honduras, así como para el municipio del Distrito Central y el resto de Francisco Morazán.

La medida preventiva estará vigente por un período de 36 horas. Comenzó ayer a partir de las 6:00 p. m.

Los departamentos bajo vigilancia meteorológica son Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca, Valle y Francisco Morazán. Esta disposición obedece a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables que amenazan con generar crecidas repentinas e inundaciones en varios puntos del país.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico.