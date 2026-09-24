  1. Inicio
  2. · Honduras

Estos son los departamentos de Honduras en alerta verde por persistencia de lluvias

Según Cenaos, una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 09:54 -
  • David Venegas
Estos son los departamentos de Honduras en alerta verde por persistencia de lluvias

En Quimistán, Santa Bárbara, durante la tarde y noche de ayer miércoles, las lluvias dejaron inundaciones en viviendas y vías principales.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió la alerta verde para 10 departamentos de Honduras, así como para el municipio del Distrito Central y el resto de Francisco Morazán.

La medida preventiva estará vigente por un período de 36 horas. Comenzó ayer a partir de las 6:00 p. m.

Los departamentos bajo vigilancia meteorológica son Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca, Valle y Francisco Morazán. Esta disposición obedece a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables que amenazan con generar crecidas repentinas e inundaciones en varios puntos del país.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico.

Lluvias y actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este jueves

Dicho fenómeno generará abundante nubosidad, chubascos débiles a moderados y actividad eléctrica aislada, registrando los mayores acumulados en las regiones occidental, central y sur.

En el caso del Distrito Central, las autoridades determinaron rebajar el nivel de alerta de amarilla a verde debido a una disminución progresiva en las condiciones de riesgo directo. No obstante, se mantiene el llamado de advertencia a los capitalinos por el peligro latente de socavones, deslizamientos y caída de árboles en zonas vulnerables.

Ante la posibilidad de inundaciones y saturación de suelos, los cuerpos de socorro recomiendan a la población limpiar cunetas, tragantes y alcantarillas cerca de sus viviendas. Asimismo, se pide tener precaución cuando conduzcan sus vehículos bajo la lluvia: reducir la velocidad y evitar a toda costa cruzar ríos, quebradas o vados con caudal elevado.

El ente estatal también llama a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales e instrucciones de los equipos de respuesta. Durante las tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugio seguro y no resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas propensas a descargas.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Venegas

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias