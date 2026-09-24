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Uruguay de Diego Forlán debutó en amistoso contra Japón

El nuevo entrenador charrua no tuvo su mejor presetnación en la derrorta contra los nipones

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:37 -
  • Agencia EFE
Uruguay de Diego Forlán debutó en amistoso contra Japón

Tras un mal Mundial, Uruguay sigue sin poder levantarse en los amistosos. FOTO EFE.

Japón.

La selección de fútbol de Uruguay perdió este jueves 3-1 su amistoso contra Japón en el tiempo de prolongación, en el debut como técnico interino de la selección absoluta del exjugador del Villarreal y Atlético de Madrid Diego Forlán, entrenador de la sub-20.

Fue un encuentro igualado y con ocasiones para ambos equipos, aunque los uruguayos arrancaron la primera mitad con más brío que los japoneses y generaron más ocasiones de peligro.

Apenas ocho minutos después de comenzar el partido, el guardameta Tomoki Hayakawa salvó un disparo al centro de la portería desde fuera del área de Federico Viñas, tras varios intentos uruguayos que no llegaron a alcanzar la meta.

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Los samuráis azules respondieron al rato con el primer gol, en el minuto 11, de Kuryu Matsuki, con un disparo desde fuera del área que entró por la esquina izquierda, tras una asistencia de Keito Nakamura.

Uruguay respondió con su propio asalto al área japonesa, pero de nuevo Hayakawa logró parar un disparo a la izquierda de Darwin Núñez.

Tras varios intentos cruzados, el gol de Uruguay llegó en el minuto 42, gracias a un difícil disparo de Maxi Araújo que entró por el centro de la portería.

En la segunda mitad, los samuráis azules buscaron con ahínco la portería uruguaya, aunque les costaba entrar al área ante los constantes envites de la defensa contraria.

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La selección japonesa protagonizó algunos acercamientos intensos a la portería, aunque sin llegar a generar auténtico peligro. Los uruguayos, por su parte, hicieron algunos intentos desde fuera del área, pero estuvieron más a la defensiva.

Finalmente, los intentos de los samuráis azules dieron fruto y, en el segundo minuto del tiempo de descuento, Kento Shiogai logró marcar el segundo con un disparo al centro de la portería desde fuera del área.

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Agencia EFE
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