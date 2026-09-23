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Batista es contundente y responde tras dejar a Keylor fuera de Nations League

El entrenador respondió tras el revuelo por la no convocatoria de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 18:25 -
  • Agencia EFE
Batista es contundente y responde tras dejar a Keylor fuera de Nations League

Batista fue consultado en conferencia de prensa sobre el caso con Keylor Navas.
San José, Costa Rica.

El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, resaltó la importancia del partido del jueves como local frente a Curazao en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, y afirmó que desea que su equipo se muestre competitivo e intenso para que vuelva a enamorar a sus fanáticos tras el fracaso de la eliminación para el Mundial de Norteamérica 2026.

"Queremos armar un equipo competitivo que pueda volver a enamorar a la fanaticada. Entiendo que la fanaticada está un poco molesta, pero nos toca a nosotros demostrar en el campo de juego", expresó Batista en la conferencia de prensa previa al partido del jueves ante Curazao, que se jugará en el estadio Ricardo Saprissa, en San José.

El partido del jueves será el primer reto por competencia oficial de Batista al mando de Costa Rica después de cuatro partidos amistosos de los que empató uno, ante Jordania, y perdió tres frente a Irán, Colombia e Inglaterra.

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"Espero un equipo competitivo, intenso que va a jugar contra una selección que viene de jugar el Mundial. Ojalá a partir de mañana que empieza la Liga de Naciones podamos demostrar la idea de lo que queremos como equipo, demostrarle a la gente que estamos en el proceso y desarrollo de una idea y de empezar a mostrar cosas para todo lo que viene después", declaró el entrenador de Costa Rica.

Sobre la ausencia en la convocatoria del portero del Pumas mexicano Keylor Navas, de 39 años, Batista expresó su máximo respeto al jugador, su carrera y profesionalismo, sin entrar en detalles, aunque días atrás dijo al canal FOX que había enviado un mensaje de texto al guardameta y no recibió respuesta.

"Con respecto a lo de Keylor Navas, no tengo nada que decir, ya se habló. Siempre mis respetos y todo lo que pueda siempre hablar muy bien de él por lo que es como profesional y como arquero y todo lo que le ha dado a Costa Rica futbolísticamente".

Acerca de los rivales de la Liga de Naciones, Batista afirmó que serán "duros" y que dos de ellos, Haití y Curazao, vienen de jugar el Mundial de 2026 y cuentan con futbolistas en ligas importantes.

Con el formato que utiliza la Concacaf, la fase de grupos de la Liga de Naciones solo contempla cuatro partidos (dos de visita y dos de local para cada uno de los seis equipos del grupo) que se disputarán entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre.

Costa Rica recibirá a Curazao el jueves, visitará a Haití y Nicaragua el 27 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente, y cerrará el 4 de octubre en casa contra Haití.

Los dos primeros lugares de este grupo, que además integran República Dominicana y Trinidad y Tobago, avanzarán a los cuartos de final y obtendrán boleto directo a la Copa Oro de la Concacaf que se disputará a mediados de 2027.

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