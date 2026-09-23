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Selección Honduras con últimas incorporaciones, duda con figura y Palma se une

Los últimos legionarios se sumaron: así fue el tercer entreno de Honduras, la llegada de Palma y figura genera dudas previo al debut ante Surinam.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 16:55 -
  • Lesly Gutiérrez
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La Selección de Honduras completó este miércoles su tercer y último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el plantel completo. Dos jugadores se sumaron a la concentración.

 Fotos OPSA: David Romero
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El español José Francisco Molina prepara de la mejor manera al conjunto catracho de cara a su debut oficial como entrenador de la "H".
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La Bicolor jugará ante Surinam el próximo viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional. Desde el plantel se vive de la mejor manera los entrenamientos y los jóvenes muestran su ilusión de cara a un nuevo capítulo con la Selección.
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Para este tercer entreno, Molina ya contó con sus 26 convocados con la llegada de los últimos dos legionarios.
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Los que se sumaron a la Selección de Honduras fueron Luis Palma y Alenis Vargas, ambos llegaron el martes por la noche a tierras catrachas.
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El jugador del Lech Poznan de Polonia fue visto haciendo dominadas durante el entrenamiento de la Bicolor.
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El 'Bicho' Palma fue nuevamente tomado en cuenta por José Francisco Molina y fue titular en los dos compromisos anteriores de la mano del español.
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Asimismo, durante la sesión de este miércoles, los jugadores le dieron la "bienvenida" a los nuevos elementos de la "H".
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Hicieron un pasillo, mientras pasaban por enmedio para darles "manotadas" y cada uno tuvo su turno.
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Entre ellos Keyrol Figueroa. El jugador del Port Vale también se llevó sus manotadas por parte de sus compañeros.
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Mike Arana también tuvo que pasar por el pasillo para que sus compañeros hicieran lo suyo.
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Víctor Vandenbroucke no pasó por desapercibido y recibió la "bienvenida" de sus compañeros.
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Cléver Portillo fue otro de los jóvenes que pasaron por el pasillo de bienvenida de sus compañeros.
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Honduras está finalmente con el plantel de 26 jugadores tras el arribo de los legionarios que faltaban.
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Dereck Moncada es la sensación del fútbol hondureño al haberse posicionado en las últimas horas como el jugador catracho con más valor en el mercado.
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Sin duda, se vive un tremendo ambiente en el plantel de cara al juego ante Surinam en el Estadio Nacional.
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Luis Palma fue el último en integrarse a la concentración de la Selección de Honduras y tuvo su primer entrenamiento con la Bicolor.
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David Ruiz también forma parte del nuevo proceso con José Francisco Molina y buscará ganarse un lugar.
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Edwin Rodríguez volvió a entrenar aparte por lo que genera dudas a pocos días para el debut de la Bicolor en la Concacaf Nations League.
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El jugador del Olimpia se ha entrenado al margen del grupo por tercera ocasión y estará a la espera de su evolución.
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La oración no faltó en el nuevo entrenamiento de la Selección de Honduras. El duelo ante Surinam será el viernes 25 septiembre a las 7:00 pm en el Nacional.
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