Selección Honduras con últimas incorporaciones, duda con figura y Palma se une

La Selección de Honduras completó este miércoles su tercer y último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el plantel completo. Dos jugadores se sumaron a la concentración.
El español José Francisco Molina prepara de la mejor manera al conjunto catracho de cara a su debut oficial como entrenador de la "H".
La Bicolor jugará ante Surinam el próximo viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional. Desde el plantel se vive de la mejor manera los entrenamientos y los jóvenes muestran su ilusión de cara a un nuevo capítulo con la Selección.
Para este tercer entreno, Molina ya contó con sus 26 convocados con la llegada de los últimos dos legionarios.
Los que se sumaron a la Selección de Honduras fueron Luis Palma y Alenis Vargas, ambos llegaron el martes por la noche a tierras catrachas.
El jugador del Lech Poznan de Polonia fue visto haciendo dominadas durante el entrenamiento de la Bicolor.
El 'Bicho' Palma fue nuevamente tomado en cuenta por José Francisco Molina y fue titular en los dos compromisos anteriores de la mano del español.
Asimismo, durante la sesión de este miércoles, los jugadores le dieron la "bienvenida" a los nuevos elementos de la "H".
Hicieron un pasillo, mientras pasaban por enmedio para darles "manotadas" y cada uno tuvo su turno.
Entre ellos Keyrol Figueroa. El jugador del Port Vale también se llevó sus manotadas por parte de sus compañeros.
Mike Arana también tuvo que pasar por el pasillo para que sus compañeros hicieran lo suyo.
Víctor Vandenbroucke no pasó por desapercibido y recibió la "bienvenida" de sus compañeros.
Cléver Portillo fue otro de los jóvenes que pasaron por el pasillo de bienvenida de sus compañeros.
Honduras está finalmente con el plantel de 26 jugadores tras el arribo de los legionarios que faltaban.
Dereck Moncada es la sensación del fútbol hondureño al haberse posicionado en las últimas horas como el jugador catracho con más valor en el mercado.
Sin duda, se vive un tremendo ambiente en el plantel de cara al juego ante Surinam en el Estadio Nacional.
Luis Palma fue el último en integrarse a la concentración de la Selección de Honduras y tuvo su primer entrenamiento con la Bicolor.
David Ruiz también forma parte del nuevo proceso con José Francisco Molina y buscará ganarse un lugar.
Edwin Rodríguez volvió a entrenar aparte por lo que genera dudas a pocos días para el debut de la Bicolor en la Concacaf Nations League.
El jugador del Olimpia se ha entrenado al margen del grupo por tercera ocasión y estará a la espera de su evolución.
La oración no faltó en el nuevo entrenamiento de la Selección de Honduras. El duelo ante Surinam será el viernes 25 septiembre a las 7:00 pm en el Nacional.