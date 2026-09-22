Debate entre Roberto Lagos y Edwin Araque: cifras ciertas y afirmaciones sin evidencia

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, y el expresidente de la institución Edwin Araque (2009) debatieron el martes 22 de septiembre de 2026 en el foro televisivo Frente a Frente sobre la inflación, la política monetaria y la situación económica del país. Durante el intercambio, ambos citaron cifras sobre la inflación de los últimos años, los ajustes a la Tasa de Política Monetaria (TPM), las tasas de interés, la balanza de pagos, el flujo de divisas y los créditos otorgados por el BCH al Gobierno, entre otros asuntos. LA PRENSA Verifica contrastó sus principales afirmaciones verificables con estadísticas, memorias e informes del Banco Central, además de documentos de otras instituciones. Los datos respaldan algunas afirmaciones. Otras contienen imprecisiones, necesitan contexto o no pudieron corroborarse con las fuentes consultadas. A continuación, el equipo de fact-checking de LA PRENSA presenta las afirmaciones verificadas: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

1. Edwin Araque: “Nunca llegó a 6% (la inflación)”

Falso

La inflación interanual sí superó el 6%, según los registros históricos del Banco Central de Honduras (BCH) . En enero de 2022 se situó en 6.18% y siguió aumentando: llegó a 8.35% en abril, superó el 10% en junio y alcanzó 10.86% en julio, el máximo de ese año. En diciembre cerró en 9.80%. También hubo registros superiores al 6% en 2023. El BCH reportó 8.93% en enero, 9.80% en febrero, 9.05% en marzo, 7.44% en abril, 6.58% en mayo y 6.13% en septiembre. Por tanto, los datos oficiales contradicen la afirmación de que la inflación interanual nunca llegó al 6%.

2. Edwin Araque: “Usted (Roberto Lagos) en ocho meses tiene más de 6% (de inflación)”

Verdad a medias

La inflación interanual se situó en 6.20% en agosto de 2026, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCH. Este indicador compara los precios de ese mes con los de agosto de 2025. La cifra superó el 5.58% registrado en julio de 2026 y el límite superior del rango de tolerancia establecido por el BCH para ese año: una meta de 4%, con un margen de ±1 punto porcentual. Sin embargo, 6.20% no fue el aumento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. Entre enero y agosto, la inflación acumulada fue de 4.78%. Así, la afirmación coincide con el dato interanual de agosto, pero puede inducir a pensar que los precios subieron más de 6% exclusivamente entre enero y agosto de 2026.

3. Edwin Araque: “Los bancos automáticamente van a empezar a subir la tasa de interés”

Verdad a medias

En septiembre de 2026, el BCH elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6%. Un aumento de este indicador puede influir en las tasas del sistema financiero y, con el tiempo, en el costo de los préstamos. Existe un antecedente de ese traslado. Después de que el BCH aumentó la TPM de 3% a 5.75% en 2024, la tasa promedio de los nuevos préstamos en moneda nacional pasó de 12.88% el 5 de agosto a 15.16% el 15 de noviembre de ese año, según datos del Banco Central. No obstante, el aumento de las tasas bancarias no es automático ni necesariamente igual para todos los créditos. El BCH explica que sus decisiones influyen en las condiciones financieras mediante distintos mecanismos y con cierto rezago. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) también señaló, tras el ajuste de septiembre, que las tasas bancarias no necesariamente subirían en la misma proporción que la TPM. Araque describe un efecto posible del aumento de la TPM, pero los datos no respaldan que los bancos vayan a subir sus tasas automáticamente.

4. Edwin Araque: “(Honduras) tiene un superávit en balanza de pagos”

Sin evidencia

Los datos del BCH muestran un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos al cierre de 2025: 935.7 millones de dólares, equivalentes al 2.4% del PIB. La cuenta de capital también registró un saldo positivo de 427.4 millones de dólares. Estos resultados respaldan que dos componentes de la balanza de pagos fueron superavitarios en 2025. Sin embargo, no bastan por sí solos para establecer el resultado global de la balanza de pagos ni su situación al momento del debate, en septiembre de 2026. El Programa Monetario 2026-2027 describe una posición externa fortalecida y una acumulación de reservas internacionales durante el período que examina. No obstante, el documento se elaboró con información disponible al 20 de abril de 2026. Para calificar la afirmación de Araque tal como fue formulada hace falta precisar el indicador al que se refería y consultar su resultado más reciente.

Sin evidencia