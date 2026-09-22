Brigada internacional operará gratis a pacientes con labio y paladar hendido

San Pedro Sula, Honduras. Una brigada médica internacional de Austin Smiles llegará nuevamente a San Pedro Sula para realizar cirugías gratuitas a pacientes con labio y paladar hendido, en una jornada que tendrá como sede el hospital Leonardo Martínez Valenzuela. La misión médica está prevista para febrero y marzo de 2027, y las inscripciones ya se encuentran abiertas para las personas que deseen solicitar una evaluación. La doctora Heidy Galindo informó que en la brigada participarán cirujanos procedentes de Estados Unidos, además de personal médico hondureño que apoyará las diferentes atenciones programadas durante la jornada. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, se contempla disponer de hasta 40 cupos quirúrgicos. Además de las intervenciones, los pacientes podrán recibir otros servicios relacionados con el tratamiento de esta condición, entre ellos terapia del habla o lenguaje y atención odontológica.

Inscripciones abiertas

Las familias interesadas pueden comenzar desde ahora el proceso de inscripción. La organización recomienda hacerlo con anticipación para facilitar las evaluaciones médicas y la programación de los pacientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Austin Smiles señala en su convocatoria que actualmente recibe inscripciones de pacientes menores de 17 años, de todos los géneros, así como mujeres, y que cada caso será evaluado para determinar si la persona es candidata al procedimiento.

También pueden registrarse pacientes que hayan sido sometidos anteriormente a alguna cirugía relacionada con el labio o paladar hendido, ya que serán valorados por el equipo médico.

Las evaluaciones presenciales están programadas para el 28 de febrero de 2027 en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula. Uno de los principales aspectos de la jornada es que las cirugías y los servicios proporcionados por la brigada serán gratuitos para los pacientes y sus familias, según Austin Smiles. Los organizadores hicieron un llamado a la población a utilizar únicamente los canales oficiales para realizar el proceso de inscripción y solicitar información sobre la jornada. También advirtieron que no se debe entregar dinero a personas que cobren por gestionar un cupo o una cirugía, debido a que la atención ofrecida durante la brigada no tiene costo.

¿Cómo inscribirse?