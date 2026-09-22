Nasry Asfura participa en jornada de alto nivel de la Asamblea de la ONU

También intervinieron el rey de Jordania, Abdullah II; el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov; y el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante la jornada hicieron uso de la palabra el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de la Asamblea General , Khalilur Rahman; y los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Estados Unidos, Donald Trump.

Nueva York, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah , participó este martes 22 de septiembre en la jornada de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas , desarrollada en la sede de la organización en Nueva York, donde presenció las intervenciones de distintos líderes mundiales.

La agenda incluyó además las intervenciones de los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, entre otros jefes de Estado y representantes de los países miembros de Naciones Unidas.

Entre los discursos centrales estuvo el del presidente estadounidense Donald Trump, quien abordó distintos asuntos de la situación internacional, entre ellos el conflicto con Irán, además de temas relacionados con seguridad, migración y comercio.

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Trump también se refirió durante su intervención a la guerra en Ucrania, en el marco de una jornada que reunió a numerosos líderes mundiales para exponer sus posiciones sobre los principales asuntos de la agenda internacional.

En la programación de la Asamblea General también figuraban las intervenciones de los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Francia, Emmanuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb; y Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço.

Asimismo, estaba prevista la participación del Gran Duque de Luxemburgo, Guillaume, además de otros líderes internacionales que forman parte de la jornada de alto nivel de Naciones Unidas.

La presencia de Asfura en la sede de la ONU forma parte de su agenda de trabajo en Nueva York durante la semana de alto nivel, que congrega a jefes de Estado y de Gobierno para abordar los principales desafíos de la agenda internacional.

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas desarrolla su debate general del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre, con la participación de líderes y representantes de los Estados miembros.