Melvin Cevallos, dirigente del partido Libre, se defenderá en libertad por delitos electorales

Según el requerimiento fiscal, Melvin Cevallos habría encabezado y dirigido movilizaciones que obstaculizaron el proceso de recepción de ofertas para garantizar el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.

Melvin Cevallos fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja, donde se celebró la audiencia de declaración de imputado. El juez determinó que el dirigente podrá enfrentar el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas .

Tegucigalpa, Honduras. El dirigente de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos Umanzor, se defenderá en libertad luego de que un juez de Letras Penal le dictara este martes medidas sustitutivas distintas a la prisión por los presuntos delitos de coacción y amenazas electorales, en perjuicio de la Constitución de la República.

La acusación está relacionada con hechos ocurridos durante el proceso de contratación del sistema de transmisión de resultados. De acuerdo con la Fiscalía, las acciones atribuidas al dirigente habrían interferido en un procedimiento vinculado con la organización de los comicios.

La captura fue ejecutada por agentes de la Atic luego de una investigación relacionada con presuntos delitos electorales. La orden de captura había sido emitida el 21 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, según información divulgada tras el operativo.

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El caso se suma a las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla en septiembre sobre posibles delitos relacionados con procesos electorales. En días recientes, fiscales y agentes policiales también realizaron diligencias en las sedes de los partidos Liberal y Libre por investigaciones vinculadas con procesos electorales anteriores.

Durante la audiencia de declaración de imputado, la representación fiscal expuso los señalamientos contra Melvin Cevallos, mientras que el juez resolvió imponerle medidas sustitutivas. La decisión le permite permanecer en libertad mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia inicial quedó programada para el 28 de septiembre de 2026, a las 8:30 de la mañana, diligencia en la que las partes deberán presentar los elementos correspondientes para que el juzgado determine si el proceso continúa a una siguiente etapa.

Cevallos es identificado como uno de los representantes y coordinadores de los colectivos de Libre en Francisco Morazán y el Distrito Central. Su actividad política ha estado relacionada principalmente con movilizaciones y protestas de las bases de esa organización en Tegucigalpa, así como con reclamos frente a instituciones estatales.

En 2024, Cevallos anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre (MEL), una de las corrientes que participaron en las elecciones primarias de Libre de 2025.