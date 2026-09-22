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Capturan a Melvin Ceballos, dirigente del partido Libre

Ceballos se hizo conocido por dirigir los colectivos de Libre durante el período presidencial de Xiomara Castro (2022-2026)

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 08:02 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a Melvin Ceballos, dirigente del partido Libre

Fotografía de Ceballos tras su detención en Tegucigalpa.

Tegucigalpa. Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), fue detenido durante la madrugada de este martes.

La captura se produce en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales. De acuerdo con los primeros reportes, a Ceballos se le vincula con una acusación por supuesta coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República.

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El caso se suma a las diligencias que el Ministerio Público ha desarrollado durante septiembre en torno a denuncias por posibles delitos electorales. Días atrás, fiscales y agentes policiales realizaron actuaciones en las sedes del Partido Liberal y Libre como parte de investigaciones relacionadas con procesos electorales anteriores.

La detención se dio en el barrio El Bosque y estuvo a cargo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). El detenido fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja para seguir con el proceso.

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Ceballos está identificado como uno de los representantes y coordinadores de los colectivos de esa organización política. Su actividad pública ha estado vinculada principalmente con movilizaciones y protestas de las bases del partido en Tegucigalpa, así como con reclamos relacionados con instituciones estatales.

En 2024, Ceballos anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre (MEL).

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