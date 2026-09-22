Capturan a Melvin Ceballos, dirigente del partido Libre

Tegucigalpa. Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), fue detenido durante la madrugada de este martes. La captura se produce en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales. De acuerdo con los primeros reportes, a Ceballos se le vincula con una acusación por supuesta coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República.

El caso se suma a las diligencias que el Ministerio Público ha desarrollado durante septiembre en torno a denuncias por posibles delitos electorales. Días atrás, fiscales y agentes policiales realizaron actuaciones en las sedes del Partido Liberal y Libre como parte de investigaciones relacionadas con procesos electorales anteriores. La detención se dio en el barrio El Bosque y estuvo a cargo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). El detenido fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja para seguir con el proceso.