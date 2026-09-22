Capturan a Melvin Ceballos, dirigente del partido Libre

Tegucigalpa. Melvin Ceballos, dirigente de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), fue detenido durante la madrugada de este martes.
La captura se produce en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales. De acuerdo con los primeros reportes, a Ceballos se le vincula con una acusación por supuesta coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República.
El caso se suma a las diligencias que el Ministerio Público ha desarrollado durante septiembre en torno a denuncias por posibles delitos electorales. Días atrás, fiscales y agentes policiales realizaron actuaciones en las sedes del Partido Liberal y Libre como parte de investigaciones relacionadas con procesos electorales anteriores.
La detención se dio en el barrio El Bosque y estuvo a cargo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). El detenido fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja para seguir con el proceso.
Ceballos está identificado como uno de los representantes y coordinadores de los colectivos de esa organización política. Su actividad pública ha estado vinculada principalmente con movilizaciones y protestas de las bases del partido en Tegucigalpa, así como con reclamos relacionados con instituciones estatales.
En 2024, Ceballos anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Esperanza Libre (MEL).