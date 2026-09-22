Dereck Moncada sobre los rumores de ir a la Premier: "No es el momento"

Tegucigalpa, Honduras.

Dereck Moncada ya está en Honduras. El delantero del FC Lugano de Suiza arribó en horas de la madrugada para ponerse a disposición de la Selección Nacional y afrontar con ilusión los próximos partidos de la Nations League. A su llegada, el atacante destacó la satisfacción que le genera volver a vestir la camiseta de Honduras y aseguró que asume el llamado con mucha responsabilidad. “Muy bien, agradecido con Dios por estar aquí nuevamente, con mucha responsabilidad y con las ganas de hacer las cosas de la mejor manera”, manifestó. El delantero también resaltó el respaldo que recibe de su familia, un factor que considera fundamental en el buen momento que atraviesa su carrera. Moncada explicó que, pese al crecimiento que ha experimentado en los últimos meses, mantiene como prioridad conservar la humildad. “Gracias a Dios tengo a mi familia que siempre me está apoyando y a mantener la humildad, sabiendo que me está yendo muy bien”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Moncada llega a la concentración con un objetivo claro: aportar a la Selección Nacional y buscar resultados positivos. El atacante aseguró que disfruta formar parte del proceso y que representar a Honduras representa un motivo de orgullo. “Creo que el objetivo es claro, siempre ganar, me gusta este proceso. Creo que ustedes también lo han visto y estoy muy orgulloso de representar a mi país”, afirmó. Aunque por su actualidad en Europa existe una expectativa importante alrededor de su figura, Moncada evita asumir un protagonismo que todavía no siente como propio. El delantero prefiere concentrarse en disfrutar cada convocatoria y aprovechar las oportunidades que tenga con la camiseta nacional. “La responsabilidad me la quieren dar ustedes, yo solo quiero divertirme, aprovechar cada llamado a la selección y hacerlo de la mejor manera”, señaló. La carrera de Moncada ha tenido un crecimiento importante en poco tiempo. El futbolista recordó que su llegada al fútbol europeo se produjo antes de lo que esperaba, pero atribuyó ese avance al trabajo constante y a la recompensa que, según él, llega después del esfuerzo. “Muy bien, una linda experiencia. La verdad que no me lo esperaba que sucediera tan rápido, pero a base de trabajo creo que Dios siempre lo recompensa a uno”, explicó al referirse a su experiencia en Europa. El delantero hondureño ha tenido un recorrido que lo llevó del fútbol colombiano al europeo y actualmente defiende los colores del FC Lugano en Suiza. Ese proceso ha despertado interés sobre cuál podría ser su siguiente destino. Ante las versiones sobre una posible oportunidad en la Premier League si mantiene su progresión, Moncada mostró una postura prudente. El atacante considera que todavía necesita acumular experiencia y conocer mejor el fútbol europeo antes de pensar en un nuevo salto.