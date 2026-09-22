Analista advierte riesgos para hondureños que emprenden ruta a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras. La falta de empleo, la inseguridad y el aumento del costo de vida son algunas de las razones que, según los propios migrantes, los llevaron a emprender nuevamente la ruta hacia Estados Unidos.

Más de 400 hondureños, entre jóvenes, madres de familia con sus hijos y personas procedentes de diferentes puntos del país, se concentraron en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para iniciar el recorrido hacia el norte.

Los viajeros llegaron desde distintos municipios con la expectativa de encontrar oportunidades laborales y mejorar sus condiciones de vida. Algunos señalaron que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos básicos, mientras otros mencionaron la inseguridad como uno de los factores que los motivó a abandonar nuevamente Honduras.

Entre quienes emprendieron el camino se encuentra Óscar Banegas Ramos, originario de Victoria, Yoro, quien ya había sido deportado de Estados Unidos y decidió volver a intentar la ruta migratoria.

Banegas explicó que la inseguridad y la falta de empleo son algunas de las razones por las que tomó nuevamente la decisión de salir del país, pese a los riesgos que implica recorrer la ruta migratoria.

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Otros hondureños manifestaron que viajaron desde diferentes lugares del territorio nacional ante la falta de oportunidades y con la expectativa de encontrar mejores condiciones económicas fuera de Honduras.