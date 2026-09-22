Analista advierte riesgos para hondureños que emprenden ruta a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras. La falta de empleo, la inseguridad y el aumento del costo de vida son algunas de las razones que, según los propios migrantes, los llevaron a emprender nuevamente la ruta hacia Estados Unidos.
Más de 400 hondureños, entre jóvenes, madres de familia con sus hijos y personas procedentes de diferentes puntos del país, se concentraron en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para iniciar el recorrido hacia el norte.
Los viajeros llegaron desde distintos municipios con la expectativa de encontrar oportunidades laborales y mejorar sus condiciones de vida. Algunos señalaron que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos básicos, mientras otros mencionaron la inseguridad como uno de los factores que los motivó a abandonar nuevamente Honduras.
Entre quienes emprendieron el camino se encuentra Óscar Banegas Ramos, originario de Victoria, Yoro, quien ya había sido deportado de Estados Unidos y decidió volver a intentar la ruta migratoria.
Banegas explicó que la inseguridad y la falta de empleo son algunas de las razones por las que tomó nuevamente la decisión de salir del país, pese a los riesgos que implica recorrer la ruta migratoria.
Otros hondureños manifestaron que viajaron desde diferentes lugares del territorio nacional ante la falta de oportunidades y con la expectativa de encontrar mejores condiciones económicas fuera de Honduras.
Los migrantes emprenden el recorrido pese a conocer las dificultades que actualmente enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos, entre ellas los controles migratorios, las deportaciones y los riesgos asociados con la ruta por Guatemala y México.
De acuerdo con cifras proporcionadas por autoridades migratorias, más de 32,000 hondureños han sido retornados al país en lo que va del año, mientras que otro grupo ha optado por salir de manera voluntaria.
El sociólogo y analista César Ramos consideró que la salida de estos hondureños refleja las dificultades que enfrenta una parte de la población y reiteró su llamado a que el Gobierno atienda las causas de la migración.
“Vimos alrededor de unos 300 hondureños que tomaron la decisión de caminar en esta ruta migratoria en busca del ya famoso sueño americano”, manifestó.
Ramos señaló que la salida de estos grupos debe ser analizada a partir de las condiciones económicas y sociales que atraviesa el país. En su opinión, la migración también refleja el descontento de personas que esperaban mejores oportunidades después del proceso electoral de 2025.
El sociólogo también expresó preocupación por las condiciones en las que los hondureños realizan el recorrido y señaló que pueden enfrentar riesgos de detención, violencia y otras situaciones de vulnerabilidad durante su paso por Guatemala y México.
Piden atención para los migrantes
Ramos hizo un llamado a las instituciones hondureñas vinculadas con la atención migratoria para que den seguimiento a los compatriotas que emprenden la ruta y trabajen en la identificación de las causas que están impulsando la salida de hondureños.
“Nos da mucha pena que Honduras esté mostrando estos núcleos de personas que deciden irse en estas caravanas, exponiéndose a los peligros sin que haya ninguna protección de parte del Estado”, expresó.
También pidió que se busquen respuestas a los problemas que enfrentan las familias hondureñas para evitar que la migración sea vista como la única alternativa ante la falta de empleo, la inseguridad y las dificultades económicas.
Mientras tanto, los más de 400 hondureños que partieron desde San Pedro Sula continúan su camino con la expectativa de llegar a Estados Unidos, aun conociendo los riesgos y las restricciones que existen actualmente para los migrantes.