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Desconectando del trabajo y conectando con el fuego. ¡Así se vive el finde en SPS!

Las parrillas se encienden desde la tarde hasta la medianoche, con cortes de carne, tajadas y complementos al gusto, en un ambiente que reúne a familias y amigos alrededor del fuego

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 -
  • Laura Amaya
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Parrilla encendida y un plato mixto de pollo y carne, acompañado de tajadas, frijoles, queso, encurtido y sus respectivas salsas.

 Foto:Neptali Romero/LA PRENSA
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La llama se enciende para preparar un buen asado, con chorizos, chuletas, carne de res y pollo como protagonistas del menú.

 Ana Reyes
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En San Pedro Sula se puede encontrar un punto de asado prácticamente en cada esquina. Cada puesto tiene su propio toque y una forma particular de preparar y servir sus platos. Esta opción incluye tajadas recién salidas, una porción de carne, encurtido, frijoles y aderezos al gusto del cliente.

 Ana Reyes
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Uno de los platillos con mayor demanda en los puestos de asados de la ciudad es la chuleta, una de las opciones preferidas por los sampedranos.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Un plato con triple carne, preparado al gusto del cliente, también forma parte del menú. La combinación incluye carne de res, chuleta y chorizo, acompañados de frijoles, encurtido, tajadas y tortillas.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Los asados se preparan al gusto del cliente: pueden servirse al natural o acompañados con salsa barbacoa.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Para todos los gustos, también está este plato de carne asada, preparado con un corte conocido popularmente como cordón. Se sirve acompañado de caldo de pata de pollo, frijoles, encurtido y tajadas.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Una antojosa costilla de cerdo asada, acompañada de las salsas especiales de la casa y tajadas recién hechas, es otra de las opciones que ofrecen los puestos de asados de la ciudad.

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En San Pedro Sula, los asados se han convertido en una tradición y en una expresión más de la identidad gastronómica de la zona norte de Honduras.

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La costilla de cerdo y la carne de res, acompañadas de chorizo y tortillas, forman parte de las combinaciones que distinguen a algunos puestos de comida de San Pedro Sula.

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La ciudad industrial se caracteriza por la variedad de puestos de comida típica, entre ellos los tradicionales asados y el pollo frito, además de otras opciones. San Pedro Sula también se ha convertido en un punto de emprendimiento gastronómico, donde pequeños negocios ofrecen sabores que forman parte de la identidad de la zona norte.

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