Brebajes para el amor, suerte y protección se "venden como pan caliente"

San Pedro Sula, Honduras. Entre el ruido del tráfico, el movimiento de compradores y la actividad comercial del centro de la ciudad, existe un mercado que parece resistirse al paso del tiempo. En los alrededores del mercado El Rápido entre los populares barrios Medina y Concepción, botánicas y establecimientos dedicados al esoterismo mantienen una oferta de productos vinculados con creencias populares, prácticas tradicionales y devociones religiosas.
En los estantes se encuentran hierbas, velas, perfumes, jabones, inciensos, lociones y figuras de santos. Cada producto tiene un significado atribuido por quienes los compran y forman parte de un comercio que, pese a la modernización de San Pedro Sula, continúa encontrando clientes.
El catálogo responde a distintas necesidades. Hay quienes buscan artículos relacionados con el amor, otros recurren a productos utilizados tradicionalmente para las llamadas limpias o despojos y también están quienes adquieren elementos asociados con la prosperidad, los negocios o la protección del hogar.
Entre los productos que más llaman la atención están los perfumes y lociones comercializados con nombres como Juan Conquistador, Siguamonta y Ven a Mí, asociados por los vendedores con rituales o prácticas destinadas a atraer o recuperar a una pareja.
También se encuentran velas de diferentes formas y colores, cuya utilización está vinculada a determinadas creencias sobre el amor, la fidelidad o las relaciones sentimentales.
Los comerciantes explican que este tipo de productos forma parte de las consultas habituales de algunos clientes, aunque su uso responde a creencias y tradiciones populares.
La ruda, la albahaca y otras plantas ocupan un espacio importante en las botánicas. Son utilizadas tradicionalmente en baños, limpias y despojos, prácticas a las que algunas personas recurren cuando atraviesan períodos que consideran de mala suerte o cuando creen estar afectados por el llamado mal de ojo.
Otra práctica que permanece entre las consultas es la lectura del humo del puro. De acuerdo con quienes realizan este tipo de rituales, la observación del humo permite interpretar determinadas situaciones relacionadas con la vida de una persona.
Estas prácticas forman parte de un conocimiento transmitido durante generaciones y que combina elementos de medicina popular, espiritualidad y creencias arraigadas en distintos sectores de la población.
El incienso también forma parte del paisaje de estos establecimientos. Su aroma se mezcla con el de las hierbas y esencias que permanecen almacenadas en los pequeños locales.
Jabones, lociones y preparados identificados comercialmente como “llama clientes” o “limpia casas” son ofrecidos a personas que los adquieren con la intención de atraer prosperidad o mantener un ambiente favorable en sus viviendas y negocios.
Para los comerciantes, la permanencia de esta demanda demuestra que estas prácticas siguen teniendo espacio en una ciudad que ha experimentado una rápida transformación comercial y urbana.
En los mismos estantes donde se exhiben hierbas, velas e inciensos también aparecen imágenes y estampas de figuras religiosas como San Miguel Arcángel, San Antonio y San Judas Tadeo.
La combinación refleja la diversidad de creencias que convergen en estos negocios. Elementos asociados con la devoción católica conviven con prácticas de espiritualidad popular y productos utilizados en rituales tradicionales.
Los vendedores aseguran que entre sus compradores hay personas de diferentes edades y condiciones económicas. Algunos llegan buscando un producto específico; otros consultan sobre las alternativas disponibles para una determinada situación.
Más allá de las creencias individuales, las botánicas y los comercios esotéricos forman parte del paisaje comercial de San Pedro Sula y conservan una tradición que ha sobrevivido a los cambios de la ciudad.
Entre hierbas, velas, perfumes y estampas religiosas permanece así un negocio que conecta fe, cultura popular y tradiciones transmitidas de generación en generación, y que continúa encontrando un espacio entre el comercio cotidiano de la ciudad.