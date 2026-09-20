Brebajes para el amor, suerte y protección se "venden como pan caliente"

San Pedro Sula, Honduras. Entre el ruido del tráfico, el movimiento de compradores y la actividad comercial del centro de la ciudad, existe un mercado que parece resistirse al paso del tiempo. En los alrededores del mercado El Rápido entre los populares barrios Medina y Concepción, botánicas y establecimientos dedicados al esoterismo mantienen una oferta de productos vinculados con creencias populares, prácticas tradicionales y devociones religiosas. En los estantes se encuentran hierbas, velas, perfumes, jabones, inciensos, lociones y figuras de santos. Cada producto tiene un significado atribuido por quienes los compran y forman parte de un comercio que, pese a la modernización de San Pedro Sula, continúa encontrando clientes. El catálogo responde a distintas necesidades. Hay quienes buscan artículos relacionados con el amor, otros recurren a productos utilizados tradicionalmente para las llamadas limpias o despojos y también están quienes adquieren elementos asociados con la prosperidad, los negocios o la protección del hogar. Entre los productos que más llaman la atención están los perfumes y lociones comercializados con nombres como Juan Conquistador, Siguamonta y Ven a Mí, asociados por los vendedores con rituales o prácticas destinadas a atraer o recuperar a una pareja. También se encuentran velas de diferentes formas y colores, cuya utilización está vinculada a determinadas creencias sobre el amor, la fidelidad o las relaciones sentimentales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los comerciantes explican que este tipo de productos forma parte de las consultas habituales de algunos clientes, aunque su uso responde a creencias y tradiciones populares.

La ruda, la albahaca y otras plantas ocupan un espacio importante en las botánicas. Son utilizadas tradicionalmente en baños, limpias y despojos, prácticas a las que algunas personas recurren cuando atraviesan períodos que consideran de mala suerte o cuando creen estar afectados por el llamado mal de ojo.

Otra práctica que permanece entre las consultas es la lectura del humo del puro. De acuerdo con quienes realizan este tipo de rituales, la observación del humo permite interpretar determinadas situaciones relacionadas con la vida de una persona. Estas prácticas forman parte de un conocimiento transmitido durante generaciones y que combina elementos de medicina popular, espiritualidad y creencias arraigadas en distintos sectores de la población. El incienso también forma parte del paisaje de estos establecimientos. Su aroma se mezcla con el de las hierbas y esencias que permanecen almacenadas en los pequeños locales. Jabones, lociones y preparados identificados comercialmente como “llama clientes” o “limpia casas” son ofrecidos a personas que los adquieren con la intención de atraer prosperidad o mantener un ambiente favorable en sus viviendas y negocios.