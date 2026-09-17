Becarios de Sedesol recibirían a finales de septiembre los primeros dos pagos

San Pedro Sula, Honduras. Los estudiantes seleccionados en el Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podrían recibir a finales de septiembre los primeros dos desembolsos correspondientes a julio y agosto, una vez concluya la firma de contratos y el proceso administrativo en el sistema. La información fue confirmada por Moisés Izaguirre, portavoz de Sedesol, durante la jornada de firma de contratos que se desarrolla este 17 y 18 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Campus Cortés). En el acto participaron la ministra de la nueva Sedesol, Fátima Juárez; el diputado Marco Handal; el portavoz de la Secretaría, Moisés Izaguirre; Víctor Pérez, representante de la Unah; e Ivelis Ayala, directora de Becas.

El Programa Nacional de Becas contempla a 8,000 jóvenes a nivel nacional, tanto de universidades públicas como privadas, y está dirigido a estudiantes que cursan carreras de grado o posgrado, según explicó el Portavos Moises Izaguirre.

La ministra Fátima Juárez indicó que durante los dos días de jornada en San Pedro Sula esperan atender a unos 3,000 jóvenes que acudirán a formalizar sus contratos de beca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El beneficio consiste en un estipendio de 4,000 lempiras mensuales durante seis meses, correspondientes al período de julio a diciembre. Asimismo el portavoz Izaguirre señaló que el programa nacional representa una inversión de 224 millones de lempiras.

“Se espera que después de culminado el proceso ya con la firma de los contratos y ya con todo listo en el sistema, se comience a pagar a finales de este mes de septiembre”, explicó el portavoz a Diario La Prensa. El primer pago incluiría dos desembolsos consecutivos, correspondientes a julio y agosto, para que los estudiantes puedan disponer del dinero mientras continúa el período académico. El apoyo podrá ser utilizado para gastos como transporte, alimentación y útiles, de acuerdo con lo explicado por Izaguirre.

Por otro lado la ministra Fátima Juárez, señaló que el propósito también es respaldar a jóvenes que enfrentan dificultades económicas para continuar sus estudios. La ministra relacionó el programa con la necesidad de reducir la deserción universitaria provocada por la falta de recursos familiares. La convocatoria registró más de 30,000 postulaciones, de acuerdo con Izaguirre, mientras que el programa contempla 8,000 beneficiarios. También el portavoz indicó, que Sedesol está gestionando recursos para que en 2027 pueda ampliarse la cantidad de estudiantes beneficiados.

Estudiantes de nueve departamentos

La jornada desarrollada en la Unah-Cortés reúne a estudiantes de Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Colón, Atlántida, Lempira, Copán, Ocotepeque y Gracias a Dios.

Izaguirre explicó que el proceso comenzó en Tegucigalpa con estudiantes de las zonas sur, centro y oriente del país y que la jornada de San Pedro Sula corresponde a los departamentos de la zona norte y otras regiones.

En el caso de Islas de la Bahía, Sedesol prevé enviar un equipo especial para realizar el proceso de firma, debido a las dificultades y costos de traslado hacia el departamento insular, según detalló el portavoz.

Próximas Convocatorias

Los estudiantes que no puedan acudir este 17 de septiembre todavía podrán presentarse el 18 de septiembre. Izaguirre agregó que la Secretaría también analizará alternativas para quienes tengan un inconveniente que les impida completar la firma.

Para formalizar el beneficio, los estudiantes deben presentar documentación como el DNI o partida de nacimiento original, copia del último título académico, hoja de matrícula del segundo PAC 2026, historial académico con nombre e índice, constancia bancaria emitida por el banco y copia de un recibo de servicio público. En los casos correspondientes, también deben presentar el carnet de discapacidad.

Izaguirre hizo énfasis en la constancia bancaria, debido a que algunos postulantes presentaron fotografías de sus libretas o tarjetas de débito. Explicó que el documento requerido es una constancia emitida por la institución bancaria. Sobre las solicitudes que no fueron aprobadas, el portavoz indicó que los estudiantes podrán volver a participar en la próxima convocatoria, prevista para enero o febrero de 2027. En ese nuevo proceso también podrán postularse quienes ya recibieron la beca, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Apoyo internacional

Además de las becas nacionales, Juárez informó que Sedesol mantiene otros apoyos educativos fuera del país. Entre ellos mencionó a 183 jóvenes en Zamorano, 157 estudiantes en Cuba y 28 en Taiwán.

La ministra agregó que recientemente cerraron una plataforma mediante la cual se espera beneficiar a unos 200 jóvenes que viajarán a diferentes partes del mundo. La ministra Fátima Juárez también mencionó que el apoyo educativo contempla otros componentes y que para 2027 se prevé implementar nuevos programas sociales. En Cortés mencionó acciones relacionadas con discapacidad, adulto mayor, género y alimentación escolar.

Sobre este último programa, indicó que beneficia a más de 1.2 millones de niños a nivel nacional. Actualmente Sedesol mantiene acciones de ayuda humanitaria ante la emergencia por sequía en municipios afectados. Entre los estudiantes que acudieron a la Unah Cortés para formalizar su beneficio estuvo José Madrid, de 21 años, quien estudia Administración Turística en la Universidad de San Pedro Sula. Madrid contó que en su carrera se realizan varios viajes académicos, pero anteriormente no podía participar debido al costo de estas actividades. Incluso sus compañeros lo invitaban a asistir, pero debía declinar porque no podía asumir el gasto.