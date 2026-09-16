Más de 2,500 estudiantes de 10 departamentos formalizan sus becas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Más de 2,500 estudiantes de la zona norte y otras regiones del país fueron convocados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para completar la firma de sus contratos de beca en San Pedro Sula. La jornada se desarrolla este jueves 17 y viernes 18 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Campus Cortés, como parte del proceso de formalización del Programa Nacional de Becas. Los beneficiarios convocados pertenecen a Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Colón, Atlántida, Lempira, Copán, Ocotepeque, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

La atención será de 8:00 am a 4:00 pm durante ambos días. Los estudiantes con beca aprobada deben acudir con la documentación requerida en físico para completar el trámite correspondiente.

Una vez formalizado el beneficio, los becarios nacionales recibirán un estipendio de 4,000 lempiras mensuales, destinado a contribuir con los gastos relacionados con su formación académica, entre ellos transporte, materiales y otras necesidades vinculadas con sus estudios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jornada en San Pedro Sula forma parte de un proceso que ya alcanzó a estudiantes de otras regiones. Según Sedesol, más de 4,400 jóvenes de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho ya firmaron sus contratos de beca nacional. A nivel nacional, el programa contempla beneficiar a más de 8,000 estudiantes de grado y posgrado, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social.

La convocatoria generó más de 29,000 solicitudes de jóvenes interesados en acceder al beneficio. Posteriormente, las autoridades realizaron una revisión técnica y documental para determinar cuáles postulantes cumplían con las condiciones establecidas.

Entre los requisitos figuraban tener un índice académico superior al 80%, estar matriculado en una carrera universitaria, tener entre 17 y 40 años y no ser beneficiario de otra beca otorgada por un programa gubernamental. Sedesol también informó que algunas solicitudes fueron denegadas debido a que los aspirantes no cumplieron con todos los requisitos o presentaron documentación que no correspondía con la solicitada durante la postulación. Para este programa, el Gobierno anunció una inversión de aproximadamente 500 millones de lempiras destinada a las becas nacionales e internacionales.