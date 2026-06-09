Sedesol firma convenio por L60 millones para becas a estudiantes de El Zamorano

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano firmaron un convenio para garantizar la continuidad de las becas de 177 estudiantes hondureños que cursan estudios superiores en áreas estratégicas para el desarrollo agroindustrial del país.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, y el rector de El Zamorano, Jeff Cohen, e implica una inversión superior a los 60 millones de lempiras para el período 2026.

Las autoridades indicaron que el programa beneficiará a jóvenes provenientes de los 18 departamentos de Honduras, quienes se forman en carreras vinculadas al sector agroalimentario y al desarrollo sostenible.

Entre las áreas de estudio se encuentran Ingeniería Agrónoma, Ambiente y Desarrollo, Ingeniería y Administración en Agronegocios y Agroindustria Alimentaria.

La ministra Juárez destacó que la iniciativa busca fortalecer la formación de nuevos profesionales que contribuyan al crecimiento productivo del país una vez concluyan sus estudios.

“Estos jóvenes son nuestra esperanza, nuestro futuro y el presidente Nasry Asfura tiene la visión de dejar una generación de profesionales preparados para construir una mejor Honduras”, expresó.

La funcionaria también exhortó a los becarios a aprovechar la oportunidad académica y convertirse en agentes de cambio para sus comunidades.

Como parte del convenio, los estudiantes asumirán el compromiso de retribuir al Estado mediante proyectos de investigación científica, pasantías, voluntariado académico y capacitaciones dirigidas a productores de zonas rurales.

Asimismo, participarán en iniciativas enfocadas en fortalecer el desarrollo agroalimentario y la transferencia de conocimientos hacia las comunidades.

Por su parte, el rector de El Zamorano, Jeff Cohen, resaltó la importancia de mantener la alianza con el Gobierno de Honduras para impulsar la educación superior en el país.

“Siempre apoyaremos el extensionismo, la agricultura y la investigación, pero el producto más importante de Zamorano son los jóvenes líderes que se forman en nuestras aulas”, manifestó.

La becaria Harieth Alexandra Izaguirre agradeció el respaldo recibido y aseguró que los beneficiarios están comprometidos a culminar sus estudios y aportar al desarrollo nacional. “Muchos no contamos con los recursos necesarios, por lo que este apoyo representa una oportunidad para formarnos y contribuir al crecimiento de Honduras”, afirmó.