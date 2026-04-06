Jeff Cohen asume la rectoría de la Universidad Zamorano para impulsar el desarrollo sostenible

La Universidad Zamorano ha iniciado una nueva era institucional con la presentación oficial de Jeff Cohen como su nuevo rector. El diplomático retirado de nacionalidad estadounidense asumió formalmente sus funciones el pasado 1 de abril de 2026. Este nombramiento busca potenciar el impacto académico de la universidad y consolidar su compromiso con el desarrollo sostenible en toda la región latinoamericana.
Con una trayectoria que supera los 25 años en el ámbito del desarrollo internacional, Cohen es reconocido por su capacidad para gestionar programas de alta complejidad. Su experiencia profesional integra tanto el sector público como el de organizaciones sin fines de lucro. Se ha especializado en pilares críticos como la resiliencia climática, el crecimiento económico, la agricultura y la asistencia humanitaria en entornos globales desafiantes.
Antes de llegar a Zamorano, Cohen desempeñó roles de alta dirección en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Destaca su labor como Director de Misión en Indonesia, donde lideró estrategias de sostenibilidad ambiental y respuesta ante la pandemia. Asimismo, ocupó cargos de liderazgo en Afganistán, Perú y República Dominicana, gestionando carteras de desarrollo valoradas en miles de millones de dólares.
El nuevo rector posee una conexión histórica con Honduras, país donde trabajó entre 2002 y 2005 como directivo y oficial de entrenamiento. Esta experiencia previa en la región, sumada a su paso por el Cuerpo de Paz en Bolivia, ha definido un estilo de liderazgo centrado en el impacto local. Además, su formación académica incluye maestrías en Estrategia de Seguridad Nacional y Estudios de Política Internacional, complementadas con su fluidez en el idioma español.
Bajo su visión, la Universidad Zamorano buscará ampliar sus alianzas estratégicas con el sector privado y organismos internacionales. Cohen ha manifestado su interés en impulsar la investigación aplicada y el emprendimiento en áreas de seguridad alimentaria y cambio climático. El objetivo es modernizar la oferta institucional manteniendo la excelencia que caracteriza a sus programas de formación técnica y profesional.
Finalmente, la gestión de Cohen reafirmará el tradicional modelo educativo de “Aprender-Haciendo” de la institución. Se espera que su liderazgo promueva nuevas oportunidades de vinculación para docentes y estudiantes, fortaleciendo el rol de la universidad como referente agroalimentario. Con este cambio, Zamorano se prepara para enfrentar los desafíos globales de la agricultura y el medio ambiente con una perspectiva renovada y global.