Contreras retira moción para incorporar L48 millones de transferencias al presupuesto

San Pedro Sula, Honduras. La Corporación Municipal incorporará L48,043,758,51 a su presupuesto de ingresos y egresos de 2026, correspondientes a la transferencia del Gobierno Central del tercer trimestre del año. El Gobierno está al día con los pagos, pero hasta la fecha se desconoce en que se han invertido estos fondos en San Pedro Sula pues algunos regidores explican que no han conocido informes. La ampliación presupuestaria fue planteada mediante una moción presentada por el alcalde Roberto Contreras Mendoza, para su consideración y aprobación por parte de la Corporación Municipal.

De acuerdo con el documento, los recursos serán distribuidos en diferentes asignaciones municipales, entre ellas obras de infraestructura, subsidios y transferencias a distintas instituciones. Entre las partidas contempladas figuran L12,027,050.78 para construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes urbanos, así como L4,134,298.70 para obras en parques y áreas de recreación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se asignan L8,555,442.51 para transferencias de capital a instituciones descentralizadas o empresariales y L2,255,072.02 en subsidios a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. El expediente incluye además distintas partidas destinadas a subsidios a la administración central y a otras instituciones culturales y sociales. La documentación remitida por la Gerencia Financiera establece que la transferencia corresponde al tercer trimestre de 2026 y que los fondos fueron acreditados durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los registros financieros anexos indican que, después de las retenciones aplicadas, el monto efectivamente transferido fue de L37,584,533.67.

Lo que ocurrió en la sesión

La moción instruye a la Secretaría Municipal a emitir la certificación correspondiente a la Alcaldía, Gerencia Financiera, Dirección Técnica de Presupuesto y demás dependencias encargadas de ejecutar la ampliación presupuestaria. Hasta la fecha han ingresado aproximadamente unos L130 millones en trasnsferencias en lo que va del año pero, no existe un informe de en que se han invertido estos fondos. El gobierno está al día con las transferencias a la municipalidad de San Pedro Sula según los informes financieros municipales. Sin embargo, aunque la moción fue enviada a los corporativos como parte de la agenda que se discutiría en la sesión número 23 no ocurrió así, pues el alcalde retiró el punto de discusión referente a la transferencia tal como conoció LA PRENSA. El análisis coincide con el razonamiento realizado por algunos corporativos quienes exponen que la operación presupuestaria tiene respaldo financiero y es jurídicamente viable en principio. Pero así como estaba en el documento enviado a los regidores debe actualizarse y acreditarse expresamente al cumplimiento del artículo 172 del Decreto 62-2026 reformado Decreto 117-2026, vigente desde el 18 de junio de 2026. El decreto legislativo 117-2026.reforma el artículo 172 del Decreto 62-2026, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026 y fue publicado en La Gaceta No. 37,171 del 18 de junio de 2026.

La propia Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) identifica esa edición oficial y el Decreto No. 117-2026 específicamente el artículo 172 reformado establece actualmente, entre otras modificaciones que el 35% es para fortalecimiento social y comunitario;se mantiene el 5% para atención a la mujer y el 20 % para Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social.

Asi debe distribuirse

El antiguo 10% de Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo pasa a 6%; se mantiene el 25% para Gastos de Administración Propia y se incorpora un 9 % para Infraestructura Municipal, dentro del cual se contemplan, entre otros conceptos, las aportaciones a la Asociación de Municipios de Honduras, Amhon. También dispone expresamente que la Corporación Municipal debe notificar a la Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM) su decisión mediante Certificación del Punto de Acta. Se deben presentar informes sobre la utilización de los fondos de las transferencias y no se pueden usar para órdenes de compra fraccionadas pues de ser así es objeto de investigación y se deducen responsabilidades.