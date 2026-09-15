Hondureño deportado por error está a punto de reencontrarse con su familia en USA

José fue detenido a comienzos de este año mientras viajaba por Estados Unidos en busca de trabajo como mecánico. Posteriormente, las autoridades migratorias lo deportaron a Honduras.

Después de meses separado de su familia, José Eliezer Martínez Andino, un hondureño de 20 años, se prepara para regresar a Raleigh, Carolina del Norte, y reencontrarse con su pequeña hija, luego de que una jueza federal determinara que fue deportado indebidamente.

Sin embargo, el joven contaba con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, una clasificación migratoria que le permitía permanecer en Estados Unidos bajo determinadas condiciones.

En junio, una jueza federal determinó que José había sido deportado de manera indebida y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) gestionar su regreso al país.

El hondureño volvió a Estados Unidos el pasado 5 de agosto, pero permaneció durante más de un mes bajo custodia migratoria en Texas, mientras sus abogados trabajaban para conseguir su liberación.

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Finalmente, José fue liberado el viernes, tras un acuerdo entre sus representantes legales y el DHS, según informó su equipo jurídico.

Este lunes 14 de septiembre, sus abogados confirmaron que el joven permanece con un familiar en Texas y espera regresar a Raleigh la próxima semana.

Durante su separación, José ha expresado su deseo de volver a reunirse con su familia, abrazar a su hija y retomar su vida en Estados Unidos.

En declaraciones anteriores a WUNC, el hondureño también manifestó que quería volver a trabajar como mecánico, una actividad que realizaba mientras buscaba oportunidades laborales antes de su detención.

Ahora, tras la resolución judicial y su liberación de la custodia migratoria, José espera completar el viaje que le permitirá reencontrarse con sus seres queridos después de varios meses de separación.