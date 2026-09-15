El caso de JOH aparece en investigación de CBS News sobre los indultos de Trump

Washington, Estados Unidos. Una investigación de la cadena estadounidense CBS News ha puesto bajo la lupa un creciente mercado de intermediarios que cobran elevadas sumas de dinero a personas que buscan obtener un indulto o una medida de clemencia del presidente Donald Trump. El reportaje, realizado por el programa 60 Minutes, utilizó cámaras ocultas para documentar cómo algunos de estos intermediarios ofrecen utilizar sus contactos e influencia para tratar de acercar las solicitudes de los interesados a la Casa Blanca. La investigación fue publicada el 13 de septiembre de 2026.

Intermediarios ofrecen acceso a Trump

Uno de los casos documentados involucra a los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl, quienes se presentaron ante un potencial cliente interesado en obtener un indulto. Según CBS News, durante una reunión realizada en Virginia, los intermediarios aseguraron que podían trabajar para conseguir el perdón presidencial a cambio de 300,000 dólares. La persona que aparentaba ser el cliente era en realidad parte de la investigación encubierta de CBS News. Los intermediarios describieron una estrategia para ejercer presión sobre Trump desde diferentes frentes y lograr que el mandatario conociera y considerara el caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

CBS News también documentó que las tarifas cobradas por intermediarios pueden alcanzar varios millones de dólares. La investigación señala que algunos de ellos buscan utilizar contactos dentro de la Casa Blanca, figuras políticas e influencers para impulsar las solicitudes de clemencia.

El caso de Boosie Badazz

Otro de los casos mencionados es el del rapero Torence Hatch, conocido como Boosie Badazz, quien pagó 600,000 dólares por servicios relacionados con la búsqueda de un indulto presidencial después de una condena federal por un delito relacionado con armas. Según CBS News, los intermediarios Jack Burkman y Jacob Wohl rechazaron que sus actividades constituyeran un sistema de pagos a cambio de indultos y sostuvieron que sus actuaciones se encontraban dentro de la legalidad. El rapero, sin embargo, presentó una reclamación para recuperar parte del dinero.

CBS analiza el proceso de clemencia

La investigación también señala que una parte importante de las medidas de clemencia otorgadas durante el segundo mandato de Trump no siguieron el proceso tradicional de revisión del Departamento de Justicia. CBS News, a partir de datos de esa institución, calculó que aproximadamente el 70 % de las acciones de clemencia del segundo mandato no fueron canalizadas por el Departamento de Justicia, porcentaje que aumenta al 92 % al incluir los casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La Casa Blanca rechazó la idea de que exista un sistema de indultos basado en pagos. La portavoz Lauren Bis afirmó que la administración cuenta con un proceso de revisión que involucra al abogado de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, Alice Marie Johnson y al propio presidente como autoridad final.

CBS menciona el indulto a Juan Orlando Hernández