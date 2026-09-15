El caso de JOH aparece en investigación de CBS News sobre los indultos de Trump

Washington, Estados Unidos. Una investigación de la cadena estadounidense CBS News ha puesto bajo la lupa un creciente mercado de intermediarios que cobran elevadas sumas de dinero a personas que buscan obtener un indulto o una medida de clemencia del presidente Donald Trump.
El reportaje, realizado por el programa 60 Minutes, utilizó cámaras ocultas para documentar cómo algunos de estos intermediarios ofrecen utilizar sus contactos e influencia para tratar de acercar las solicitudes de los interesados a la Casa Blanca. La investigación fue publicada el 13 de septiembre de 2026.
Intermediarios ofrecen acceso a Trump
Uno de los casos documentados involucra a los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl, quienes se presentaron ante un potencial cliente interesado en obtener un indulto.
Según CBS News, durante una reunión realizada en Virginia, los intermediarios aseguraron que podían trabajar para conseguir el perdón presidencial a cambio de 300,000 dólares.
La persona que aparentaba ser el cliente era en realidad parte de la investigación encubierta de CBS News. Los intermediarios describieron una estrategia para ejercer presión sobre Trump desde diferentes frentes y lograr que el mandatario conociera y considerara el caso.
CBS News también documentó que las tarifas cobradas por intermediarios pueden alcanzar varios millones de dólares. La investigación señala que algunos de ellos buscan utilizar contactos dentro de la Casa Blanca, figuras políticas e influencers para impulsar las solicitudes de clemencia.
El caso de Boosie Badazz
Otro de los casos mencionados es el del rapero Torence Hatch, conocido como Boosie Badazz, quien pagó 600,000 dólares por servicios relacionados con la búsqueda de un indulto presidencial después de una condena federal por un delito relacionado con armas.
Según CBS News, los intermediarios Jack Burkman y Jacob Wohl rechazaron que sus actividades constituyeran un sistema de pagos a cambio de indultos y sostuvieron que sus actuaciones se encontraban dentro de la legalidad. El rapero, sin embargo, presentó una reclamación para recuperar parte del dinero.
CBS analiza el proceso de clemencia
La investigación también señala que una parte importante de las medidas de clemencia otorgadas durante el segundo mandato de Trump no siguieron el proceso tradicional de revisión del Departamento de Justicia.
CBS News, a partir de datos de esa institución, calculó que aproximadamente el 70 % de las acciones de clemencia del segundo mandato no fueron canalizadas por el Departamento de Justicia, porcentaje que aumenta al 92 % al incluir los casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La Casa Blanca rechazó la idea de que exista un sistema de indultos basado en pagos. La portavoz Lauren Bis afirmó que la administración cuenta con un proceso de revisión que involucra al abogado de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, Alice Marie Johnson y al propio presidente como autoridad final.
CBS menciona el indulto a Juan Orlando Hernández
Dentro de su investigación, CBS News también menciona al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien recibió un indulto de Trump después de haber sido condenado en Estados Unidos por conspirar para importar cocaína y por delitos relacionados con armas.
El medio estadounidense recuerda que Hernández fue condenado en 2024 y sentenciado a 45 años de prisión. Posteriormente, Trump anunció en diciembre de 2025 que lo indultaría y argumentó que, según personas a las que respetaba, el exmandatario hondureño había recibido un trato "muy duro e injusto".
En el nuevo reportaje, CBS News utiliza el caso de Hernández al abordar una nueva forma de presentar las solicitudes de clemencia ante la administración Trump.
El medio señala que, después de recibir el indulto, el expresidente hondureño afirmó que había sido víctima de una supuesta persecución de la administración Biden-Harris y del llamado "Estado profundo".
El reportaje de CBS News no establece que Hernández haya pagado dinero a intermediarios para conseguir el indulto ni que su caso haya sido gestionado por los llamados "pardon brokers".
La mención aparece dentro del análisis que realiza la cadena estadounidense sobre el cambio en la forma en que algunos beneficiarios de indultos presentan sus casos y defienden su inocencia después de recibir la clemencia presidencial.
La Casa Blanca ha sostenido que Trump ejerce sus facultades constitucionales de manera ética y rechaza que los intermediarios puedan comprar directamente un indulto del presidente.