Este video no muestra a Shin Fujiyama siendo retirado del Estadio Nacional durante los desfiles: ocurrió en EE UU

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra al creador de contenido Shin Fujiyama siendo retirado de un lugar por un escolta. Las imágenes se difunden como si el hecho hubiera ocurrido en el Estadio Nacional durante los desfiles patrios de 2026. Sin embargo, es falso que el video corresponda a los desfiles patrios de este año. Una búsqueda inversa del material permitió localizar registros anteriores que sitúan las imágenes en un evento realizado el 31 de mayo de 2026 en Manassas, Virginia, Estados Unidos, no en el coloso capitalino. “Lo mandaron a sacar a Shin Fujiyama. Del estadio de Tegucigalpa” dice el texto interpuesto en el video publicado en TikTok desde el 15 de septiembre de 2026.

El 15 de septiembre de 2026, Honduras conmemoró los 205 años de Independencia con desfiles patrios en las principales ciudades del país. Entre quienes participaron en la celebración estuvo el creador de contenido Shin Fujiyama, quien recorrió el bulevar Suyapa y llegó hasta el Estadio Nacional. Durante la jornada fue visto compartiendo con estudiantes y participando en diferentes actividades con motivo de las fiestas patrias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Shin Fujiyama confirmó que sí fue retirado del Estadio Nacional, pero explicó que había ingresado con autorización y que, luego de generarse una algarabía entre el público, los organizadores les pidieron salir del recinto.

Video de otra situación

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió encontrar similitudes entre el video que circula como si fuera del 15 de septiembre y registros de un evento ocurrido meses antes. El material corresponde a un partido de tiktokers entre México y El Salvador, realizado el 31 de mayo de 2026 en Manassas, Virginia. El evento había sido anunciado previamente por Shin Fujiyama.

De igual manera, tras la masiva circulación de publicaciones relacionadas con la supuesta expulsión de Fujiyama del Estadio Nacional, el creador de contenido explicó en un video publicado en sus redes sociales ( Facebook , Instagram y TikTok ) que ingresó al recinto con autorización y que, al ser reconocido por el público, se produjo una gran aglomeración de personas durante el inicio de los protocolos. Fujiyama señaló que posteriormente algunos organizadores les pidieron que salieran del estadio y que desconocía la razón oficial de esa decisión. También pidió disculpas a los organizadores y dijo que no quería atribuir la situación a una supuesta intención de impedir el acto o de opacar a funcionarios sin contar con pruebas.